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Sánchez promete "todos los recursos del Estado" para paliar los efectos de la guerra de Irán

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que desplegará "todos los recursos del Estado" para proteger a los ciudadanos de los efectos de la guerra de Irán, un conflicto "que no avala el Gobierno" y ha reprochado a PP y Vox que apoyen a quien ha iniciado los bombardeos, pero se quejen de las consecuencias.

"Le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio", ha manifestado en el mitin de cierre de campaña de las elecciones en Castilla y León de este domingo 15 de marzo junto al candidato socialista Carlos Martínez.

Aunque el Ejecutivo todavía no ha concretado que medidas aplicará para paliar por ejemplo la subida de los combustibles y la energía ni cuando lo hará, Sánchez ha dejado claro que pondrá los recursos del Estado "al servicio de la gente" igual que hizo, apunta, en crisis pasadas como la pandemia o la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania.

El líder de los socialistas ha pedido, además, "concentrar el voto" de toda la izquierda en el candidato del PSOE, --"da igual que hayan votado a otras opciones progresistas", ha señalado-- porque es quien puede ganar a la derecha.

"Así que, no más tedio, que es el de Mañueco, ni más odio, que es el de Abascal, sino cambio, y el cambio es Carlos Martínez y las siglas del Partido Socialista", ha lanzado ante un auditorio lleno de en la Cúpula del Milenio de Valladolid --unas 2.000 personas en el interior y otras 2.000 que se han tenido que quedar fuera y han seguido el mitin a través de pantallas, según datos facilitados por Ferraz--.

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