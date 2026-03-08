Ocho migrantes subsaharianos acceden a Ceuta tras saltar doble valla de la frontera

Ceuta, 8 mar (EFE).- Un grupo de ocho migrantes subsaharianos ha conseguido este domingo acceder ilegalmente a Ceuta después de saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos.

Los ocho migrantes, principalmente de Sudán, han logrado entrar de forma clandestina después de acceder por un punto intermedio de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre entre ambos territorios, según han informado a EFE fuentes policiales.

Los migrantes, en su mayoría jóvenes, se encontraban en buenas condiciones y todos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde serán recepcionados.

La entrada se ha producido en una semana donde el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, había subrayado que el número de residentes en el CETI continúa estando por encima de su capacidad ideal, fijada en 512 plazas, aunque también valoraba que la cifra está bastante por debajo de finales de enero.

No obstante, la Delegación del Gobierno ha argumentado que en los últimos días el balance entre entradas y salidas ha sido favorable a estas últimas, al producirse la salida hacia la península de varios grupos de migrantes subsaharianos y magrebíes. EFE