La colombiana Osorio anula 3 bolas de partido a Jovic y pasa de ronda en Indian Wells

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- La colombiana María Camila Osorio anuló tres bolas de partido este viernes a la estadounidense Iva Jovic y ganó 4-6, 7-6(4) y 6-3 para avanzar a la tercera ronda del torneo de Indian Wells.

Osorio, número 61 del ránking mundial, estuvo abajo 6-4 y 5-4 cuando Jovic tuvo sus tres bolas de partido, pero la colombiana consiguió anularlas y llevó el juego al desempate.

Se lo llegó por 7-4 y cambió la inercial de encuentro. La colombiana aumentó el nivel y recuperó solidez con el saque, mientras que Jovic no consiguió mantener el ritmo visto en la primera manga.

Osorio se escapó 4-0 por la vía rápida y, pese a perder un turno al saque, pudo sentenciar su pase de ronda con un definitivo 6-3.

En la tercera ronda, la colombiana se medirá con la japonesa Naomi Osaka. EFE