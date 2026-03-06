Espana agencias

AM-Sánchez defiende la fragata a Chipre con la "misma determinación" que el 'no a la guerra' por apoyo a un país de UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre alegando que con la "misma determinación" que España defiende el 'no a la guerra' también es solidaria con un estado miembro de la UE para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto.

En rueda de prensa con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa junto a su homólogo luso, Luís Montenegro, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a defender su negativa a la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, reivindicando el multilateralismo y un "vinculo transatlántico" desde el respeto, "colaboración leal" y "en pie de igualdad", donde "el derecho internacional y las reglas sean la columna vertebral" y "no la confrontación el camino a seguir".

Ante la solicitud de Chipre, Sánchez ha abundado sobre el "compromiso europeísta" de España dando apoyo a una misión "de protección, de defensa y rescate" en las costas chipriotas, contribuyendo con la fragata 'Cristóbal Colón' que llegará en próximos días.

Al respecto, Sánchez ha asegurado además que Chipre "ha sufrido un ataque en su propio suelo" como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. "Y con la misma determinación que nos lleva a decir 'no a la guerra' en Irán pues tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar echar una mano en este caso a un estado miembro", ha argumentado.

El presidente del Gobierno ha insistido en que la escalada bélica es una "amenaza real" no solo para la paz en el mundo, sino también "para la prosperidad de las empresas y de los hogares" por el "evidente coste de la vida" que va a suponer la guerra para la economía.

EL ENVÍO DE LA FRAGATA, RESPALDADA POR LA LEY NACIONAL

Preguntado por si el envío de la fragata a Chipre pasará por el Congreso para su autorización, Sánchez ha explicado que la decisión está amparada en la "legislación nacional", citando la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005. Dicho esto, ha reiterado que es una "misión defensiva, nada ofensiva", cuya naturaleza sobre todo es de "rescate" ante una guerra que los chipriotas "no han provocado".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha reprochado que en 2003 el entonces presidente del Gobierno José María Aznar metió a España "en una guerra ilegal" en Irak "y tardó diez meses en comparecer en el Congreso" mientras que él ya ha pedido acudir a la Cámara Baja para explicar la posición de España en una guerra que, a su juicio, es "ilegal".

Así, Sánchez ha defendido la "transparencia y rendición de cuentas" de su Gobierno al indicar que ha sido el presidente "que más veces ha comparecido en el Congreso". Además, ha insistido en que la posición de España frente al conflicto en Irán "la entienden, aplauden y apoyan una amplia mayoría de la ciudadanía española".

PP y VOX, UN "AUTÉNTICO GALIMATÍAS"

Dicho esto, el presidente del Gobierno también ha criticado la posición de PP y Vox con el conflicto en Irán, señalando que es "un auténtico galimatías", al considerar, en su opinión, que ambos partidos de la oposición respaldan la operación contra Irán y rechazan la ayuda a Chipre.

"Por un lado están a favor de la guerra en Irán --según Sánchez--, pero por otro lado parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor", ha asegurado, en referencia esto último al envío de la fragata a Chipre, por lo que ha pedido que aclaren su posición.

EuropaPress

