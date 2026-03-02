El Gobierno califica a Aznar de "ridículo" por asegurar que hay "conversaciones" entre Vox y Moncloa contra el PP

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha señalado que la estrategia del Partido Popular (PP) de adoptar posturas similares a las de Vox representa un riesgo político para la formación y que este camino podría llevar al partido a una posición complicada en el futuro. En una entrevista con RTVE Catalunya, recogida por Europa Press, López responsabilizó de forma directa a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por permitir que la ultraderecha acceda a los gobiernos autonómicos y municipales, y afirmó que el dirigente popular ha “copiado y favorecido” el estilo y las actitudes de esta corriente, según publicó el medio Europa Press.

Según consignó Europa Press, las declaraciones de López se produjeron tras la afirmación de José María Aznar en el diario El Mundo, donde el expresidente del Gobierno sostuvo que existen “conversaciones” entre Vox y el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el objetivo de “eliminar” al PP como fuerza central en la política española. Aznar señaló: “Cuando los extremos se retroalimentan de una manera tan evidente, es un hecho cierto que esas conversaciones existen. Seguro”. El exmandatario añadió que, aunque no conoce la periodicidad de estos supuestos contactos, cree firmemente en su existencia y que estarían encaminadas a “laminar” la única opción capaz de gobernar España desde una base central constitucional, que a su juicio es el PP.

El ministro López calificó como “absurdas” estas acusaciones y rechazó los señalamientos de Aznar señalando que resulta “ridículo” sugerir que el Gobierno mantiene conversaciones con Vox contra el PP. El titular de Transformación Digital subrayó que la realidad muestra que, lejos de combatir el avance de la ultraderecha, el PP se ha “sumado” a esa ola, según explicó durante su intervención en RTVE Catalunya.

López atribuyó a Feijóo el haber normalizado en la política española las “formas, insultos y campañas de desinformación” características de Vox. Aseguró que la entrada de la ultraderecha en los ejecutivos territoriales fue posible por decisión del jefe del PP, quien habría incumplido su promesa inicial de practicar una política responsable y dialogante a nivel nacional.

En su conversación con RTVE Catalunya y recogida por Europa Press, López advirtió que si el Partido Popular continúa alineándose con Vox, enfrentará una situación desfavorable a largo plazo. Según su perspectiva, el PP debe reconsiderar su estrategia y distanciarse de las posiciones de la ultraderecha para evitar “ir al desastre”.

Al referirse a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, López destacó, según reportó Europa Press, que el Ejecutivo representa una alternativa que “afronta con hechos” el discurso de la ultraderecha. Afirmó que la derecha radical rechaza la continuidad de un gobierno progresista, de valores sociales y que defiende la justicia y los derechos, considerándolo una barrera para sus intereses políticos.

Aznar, durante su entrevista en El Mundo, insistió en que el Gobierno busca debilitar al PP por medio de una presunta cooperación con Vox. Planteó la hipótesis de que una relación de apoyo mutuo entre los extremos políticos dificultaría el desarrollo de un espacio político centrado. Frente a estas acusaciones, el ministro para la Transformación Digital reiteró que Feijóo fue quien realmente facilitó la integración de la ultraderecha en las instituciones al dar cabida a representantes de Vox en los gobiernos de coalición en varias regiones y municipios.

Óscar López también subrayó, según reportó Europa Press, que los liderazgos en la política española enfrentan un contexto donde se debate cómo responder al avance de la ultraderecha. En opinión del ministro, la postura del PP ha consistido en mantener una estrategia de asimilación en vez de presentar un proyecto alternativo o de oposición a Vox. López afirmó que solo un gobierno comprometido con políticas progresistas y sociales está en condiciones de afrontar este desafío y destacó que la gestión del Ejecutivo actual se caracteriza por avances económicos y sociales.

A lo largo de las entrevistas citadas por Europa Press y el diario El Mundo, los diferentes actores han proporcionado visiones contrapuestas sobre la influencia de Vox en la política nacional y el papel de los dirigentes del PP frente a este fenómeno. El cruce de declaraciones revela la importancia que adquiere la relación entre las principales fuerzas políticas y las consecuencias institucionales asociadas a los pactos o distanciamientos con formaciones de extrema derecha.