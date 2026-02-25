Espana agencias

Morant espera que "no haya causado frustración" no haber desclasificado todos los documentos del 23-F

La ministra de Innovación y Universidades, Diana Morant, espera que no haya "causado frustración" el no haber desclasificado todos los documentos sobre el golpe de Estado del 23-F y alega que se harán públicos los que no afecten a la seguridad nacional.

Así lo ha afirmado esta mañana durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, donde ha señalado que se harán públicos "todos los documentos que no arriesgan la seguridad nacional, es decir, todos los documentos que hay disponibles y que, tal y como dice la ley, permite la desclasificación solo a partir de los 45 años".

La ministra ha recordado que como el pasado lunes se cumplían esos 45 años, el Gobierno tenía dos opciones, seguir con los papeles clasificados o desclasificarlos, "porque se puede desclasificar pero no se tiene la obligación de desclasificar".

Sin embargo, ha argumentado que el Gobierno quiere poner a disposición de la ciudadanía, los científicos y los historiadores toda la documentación que hay sobre el 23-F, pero "no con aquellos documentos que todavía pueden ser percibidos como un tema de seguridad nacional".

En cualquier caso, no ha querido precisar qué documentos pueden perturbar ésta porque entiende que eso está por encima de otros intereses y siempre "tiene que prevalecer".

Morant dice que el Gobierno desconocía los documentos antes de haberlos desclasificado y ha recordado que los culpables fueron juzgados militarmente "de manera que ya había también mucha información sobre la que se ha basado la historia, muchos documentales" y los periodistas han tenido acceso a esos documentos, por lo que espera "que no se haya causado frustración" porque "es todo lo que había y ya se conocía bastante".

