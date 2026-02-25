Espana agencias

La carta con la que España renunció definitivamente al Sáhara Occidental cumple 50 años

El medio siglo transcurrido desde la histórica notificación española a Naciones Unidas marca aún un profundo debate jurídico y político sobre la responsabilidad pendiente hacia la población saharaui y el estatus internacional de este territorio bajo control marroquí

Guardar

El dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia en octubre de 1975 estableció que no existían vínculos jurídicos que afectaran el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, subrayando de manera explícita la aplicación del principio de autodeterminación para la población saharaui. Dicha conclusión, según contextualizó Europa Press, fue interpretada en sentido opuesto por el entonces monarca de Marruecos, Hasán II, quien puso en marcha la conocida Marcha Verde aduciendo la existencia de lazos históricos entre el sultán marroquí y varias tribus saharauis, como argumento para reforzar sus reivindicaciones sobre el territorio.

Según detalló Europa Press, el 26 de febrero de 1976 España presentó su salida definitiva del Sáhara Occidental a través de una carta enviada al secretario general de la ONU, Kurt Waldheim. El mensaje, firmado por el embajador Jaime de Piniés, informaba a Naciones Unidas del abandono formal del territorio, renunciando a cualquier responsabilidad pendiente y destacando la imposibilidad de realizar el referéndum de autodeterminación a que se comprometió España ante el organismo internacional. España justificó su decisión citando la existencia de “circunstancias ajenas” que, en su interpretación, impidieron la consulta popular que debía definir el futuro del territorio.

La carta enviada por De Piniés se centró en reseñar la intención inicial del Estado español de desarrollar un proceso de descolonización en conformidad con la Carta y las resoluciones de la Asamblea General, recordando que en agosto de 1974 se había anunciado un referéndum para la autodeterminación, previsto para el primer semestre de 1975. No obstante, según especificó la misiva y recogió Europa Press, la Asamblea General de la ONU aprobó la solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión, promovida por Marruecos, lo que llevó a postergar la consulta.

El Gobierno español argumentó que accedió al aplazamiento porque la resolución de Naciones Unidas mantenía explícito el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, si bien subrayó que dicha medida sumó incertidumbre y amplió su responsabilidad sobre el territorio. De acuerdo con Europa Press, la carta enfatizaba que “factores externos” acrecentaron la inestabilidad en la zona y dificultaron la organización del proceso, sin señalar explícitamente a Marruecos ni al Frente Polisario como responsables directos de la escalada de tensión.

Otra referencia importante en la documentación oficial se encuentra en la comunicación que De Piniés transmitió al secretario general Waldheim en mayo de 1975, donde advirtió que, si no cesaban las situaciones de perturbación, España se vería obligada a cesar toda acción administrativa. Paralelamente, una misión de la ONU visitó el Sáhara Español y países vecinos en ese año, cumpliendo funciones de observación de la descolonización. El informe producido a raíz de estas visitas, fechado en octubre de 1975, recogió que la población saharaui, en su amplia mayoría, manifestó apoyo a la independencia y rechazo a las pretensiones territoriales presentadas por Marruecos y Mauritania.

En paralelo, Europa Press recordó que el Acuerdo Tripartito de Madrid, suscrito por España, Marruecos y Mauritania, sentó en noviembre de 1975 la retirada definitiva de las fuerzas y autoridades españolas del territorio antes del 28 de febrero de 1976. En el texto del acuerdo, el Gobierno español declaró que había realizado todos los esfuerzos por lograr la descolonización pacífica y conforme a la voluntad de la población local, aunque lamentó que “circunstancias ajenas a su voluntad” impidieran la materialización del referéndum de autodeterminación. De igual forma, se estableció que la culminación de la descolonización dependería de la expresión válida de la opinión del pueblo saharaui.

La carta de notificación dirigida a Naciones Unidas explicitó que España, desde ese momento, “se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio”, en virtud del acuerdo alcanzado en Madrid. Además, puntualizó que el proceso solo podría considerarse completado cuando la opinión del pueblo saharaui hubiese sido consultada y respetada.

Según ha venido argumentando el Gobierno español en distintas comparecencias y respuestas oficiales, tal como señaló Europa Press, España no figura como potencia administradora del Sáhara Occidental en el listado de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. El Ejecutivo sostuvo en 2020, en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Senado, que desde febrero de 1976 el país había dejado de ostentar ese papel formalmente. Fuentes oficiales, como el ministro de Exteriores José Manuel Albares, han reiterado en los últimos años esa interpretación, descartando que recaiga sobre España la responsabilidad administrativa internacional del territorio.

No obstante, existen posiciones contradictorias entre especialistas en derecho internacional y la interpretación sostenida por gobiernos españoles. El catedrático Juan Soroeta, consultado por Europa Press, sostuvo que, según la doctrina del Derecho Internacional, España mantiene la condición de potencia administradora, pues la Asamblea General de la ONU nunca le revocó tal estatus. Soroeta argumentó que si bien un Estado puede renunciar a derechos, no puede eludir obligaciones internacionales. Además, ilustró que, pese al control de facto ejercido por Marruecos sobre tierra y mar, España mantiene la gestión legal del espacio aéreo saharaui, incluso en la zona bajo control del Frente Polisario.

La cuestión sobre la vigencia del mandato español adquirió respaldo judicial. Según expuso Europa Press, una resolución dictada en julio de 2014 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bajo la presidencia de Fernando Grande-Marlaska, concluyó que desde el punto de vista formal y jurídico, el Sáhara Occidental era una provincia española y que, tras el ingreso en la ONU, España continuó siendo reconocida como potencia administradora. La resolución precisó que, “de iure, aunque no de facto”, España conservaba ese estatus hasta la culminación de la descolonización, en cumplimiento de los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, que regulan las obligaciones hacia los territorios no autónomos.

La persistencia del Sáhara Occidental en el listado de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas refleja la falta de cierre definitivo al proceso. Según consignó Europa Press, la situación jurídica del territorio y el grado real de las obligaciones españolas siguen generando debate en ámbitos políticos y académicos, mientras Marruecos mantiene el control efectivo de la mayor parte del territorio.

Temas Relacionados

Sáhara OccidentalEspañaMarruecosNaciones UnidasJaime de PiniésKurt WaldheimMadridArgeliaDescolonizaciónFrente PolisarioEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP pide la "desclasificación integral del sanchismo" y Bolaños les afea que "no hay bulo en el que no se revuelquen"

Parlamento se convierte en escenario de un intenso enfrentamiento político tras la solicitud de acceso a documentos vinculados al Gobierno, mientras miembros del Ejecutivo y figuras de la oposición se acusan mutuamente de manipulación y opacidad ante temas clave de actualidad

El PP pide la "desclasificación

Absuelto el exalcalde socialista de Láchar (Granada) del delito de daños a un monolito a Julio Anguita

El tribunal de Santa Fe resolvió que Pedro Sánchez no tuvo intención deliberada ni motivaciones políticas al ordenar modificar la escultura dedicada a Anguita, atribuyendo la intervención a razones de seguridad planteadas por un vecino y avaladas por testigos

Absuelto el exalcalde socialista de

AMP-Sánchez pide reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

AMP-Sánchez pide reformar este semestre

La defensa de Argüeso pide suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronuncie sobre Mazón

El representante legal de Emilio Argüeso solicitó aplazar la comparecencia de un funcionario clave mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decide si investiga a Carlos Mazón, aunque la jueza rechazó la petición y siguió con la declaración

La defensa de Argüeso pide

Condenado a dos años de cárcel por violar a una niña de 14 años en Palma

Tras admitir los hechos y alcanzar una conformidad con la Fiscalía, el acusado evitará la prisión a cambio de servicios comunitarios, mantener distancia de la víctima y continuar pagando la compensación establecida por el tribunal

Condenado a dos años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la inhabilitación de cuatro

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080