González pide una ley para desclasificar todos los secretos y defiende la figura del Rey en el 23-F: "Fue decisivo"

El exmandatario solicita aprobar una normativa que permita acceso total a información confidencial, resaltando la necesidad de transparencia para conocer hechos clave de la historia reciente y subrayando la importancia institucional de la Corona durante la crisis democrática

Según la intervención de Felipe González durante la presentación en la Cámara Alta de la segunda edición del libro ‘El Rey’, del jurista Manuel García-Pelayo, la demanda de transparencia respecto a los secretos oficiales en España parte de una práctica comparativa con otros países europeos. El expresidente del Gobierno señaló que los investigadores que buscan información sobre hechos relevantes de la historia reciente española encuentran más documentos en archivos de ciudades como Londres, París o Berlín que en las instituciones del país. En este contexto, González reclamó la necesidad de aprobar una ley que permita la desclasificación completa de los secretos oficiales, consideración que también relacionó de manera directa con el esclarecimiento de episodios clave, como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según publicó el medio, la intervención tuvo lugar el mismo día que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la desclasificación de documentos relacionados con ese acontecimiento, accesibles desde la web de La Moncloa.

El expresidente propuso establecer límites claros y equiparables a los de otras democracias consolidadas para esa futura ley, con el objetivo de que el acceso a la información se garantice en su totalidad, acabando con lo que calificó como una “anomalía” en España en materia de secretos oficiales. González destacó que solo mediante la desclasificación completa se podrá conocer en profundidad lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 y así comprender el papel que desempeñó el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I. Al respecto, el socialista indicó que, aunque persisten dudas en algunos sectores por el tiempo que tardó el rey en dirigirse a la nación ese día, su actuación fue “no solo ejemplar, sino decisiva”.

Durante su intervención, González argumentó que Juan Carlos I necesitó tiempo para recabar información sobre la postura de las diferentes guarniciones militares antes de intervenir públicamente. Subrayó que la actuación del monarca fue “absolutamente determinante” para la restauración del régimen constitucional y que en ningún momento se suspendieron las libertades reconocidas en la Constitución española, según la cobertura de la prensa nacional. Añadió que la institución monárquica ha contado con el apoyo mayoritario de los españoles en el periodo constitucional y recordó que el rey ya había renunciado a ciertos poderes antes de la aprobación formal de la Carta Magna.

El expresidente también hizo referencia al contexto internacional actual, manifestando su preocupación por lo que considera un retroceso en los valores democráticos a nivel global. Según detalló la publicación, González expresó la percepción de que quienes defienden la democracia forman un grupo cada vez más reducido, aunque confía en que ese posicionamiento puede constituir una base para mantener y recuperar consensos en defensa del sistema democrático.

Además, González opinó que el país no sufre carencias de libertades, aunque sí identificó exceso de insultos y conductas arbitrarias. Llamó a cuidar la convivencia institucional como factor necesario para el funcionamiento de la democracia. Según consignó el medio, este análisis tuvo lugar en una jornada en la que se debatió extensamente sobre la vigencia y el papel institucional de la Corona en la vida política española.

En el mismo acto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se refirió al papel del rey durante el 23-F, al que definió como “neutral pero nunca neutralizado”. De acuerdo con la información publicada, Rollán destacó que, en el momento en que otras instituciones del Estado fueron silenciadas por la fuerza, el monarca se mantuvo como la garantía del orden constitucional. Añadió que la figura del Rey, según su visión, no solo observó la Constitución, sino que constituyó la propia garantía constitucional durante la crisis política generada por el intento de golpe de Estado.

Rollán lamentó el presente político, marcado por el auge del populismo y la polarización, lo que, a su juicio, afecta a los demócratas liberales. Señaló que ninguna garantía existe de que desafíos similares a los del pasado no se repitan en el futuro, aunque manifestó tener confianza en la solidez y permanencia de la Jefatura del Estado. El presidente de la Cámara Alta sostuvo que, mientras la Corona mantenga su papel como garante y defensora de la Constitución, la democracia parlamentaria española contará con protección adecuada.

La ceremonia en la Cámara Alta sirvió también como homenaje a Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional. La obra cuya segunda edición se presentó incluye una revisión de la función constitucional del jefe del Estado, incorporando nuevos textos en relación con ese análisis. Según detalló el medio, la publicación de estos materiales se produjo coincidiendo con el 45 aniversario del frustrado golpe de Estado de 1981 y con la reciente desclasificación de documentación oficial sobre el suceso, acción impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La desclasificación a la que aludió el Gobierno incluye numerosos documentos escritos relacionados con el 23-F, aunque no incorpora materiales nuevos en formato audiovisual. Toda la información está disponible a través de la página oficial de La Moncloa, tal como reportó la prensa nacional. Tanto las demandas de González como las intervenciones de las autoridades presentes en el acto subrayaron la importancia institucional de la Corona y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia para arrojar luz sobre episodios clave de la historia democrática española.

