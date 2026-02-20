México asumirá el amistoso contra Islandia con una combinación de consagrados y jóvenes

México, 19 feb (EFE).- La selección mexicana que se prepara para la Copa Mundial del próximo verano asumirá su amistoso contra Islandia, el próximo 25 de febrero en Querétaro, con una combinación de consagrados en el equipo nacional y jóvenes aspirantes a establecerse en él.

La Federación Mexicana de Fútbol divulgó este jueves la lista de 21 jugadores, entre quienes sobresalen varios casi asegurados en el Mundial, entre ellos los guardametas Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel; el defensa Jesús Gallardo; los centrocampistas Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez y el delantero Roberto Alvarado.

Algunas promesas de buen rendimiento en la liga mexicana vestirán la camiseta del tri, con el propósito de mostrar un buen rendimiento y ganar puntos ante la mirada del seleccionador Javier Aguirre para llegar al Mundial, entre ellas el goleador Armando González y los defensas Richard Ledezma y Diego Campillo, del Guadalajara; y el guardameta Carlos Acevedo, del Santos Laguna.

México, decimosexto del ránking de la FIFA, jugará ante Islandia, selección 74 del mundo, con futbolistas de la liga local, lo cual significa una buena oportunidad para algunos que mantienen posibilidades de llegar al Mundial, obligados a darle argumentos a Aguirre para que los mantenga en el equipo.

Como parte de su preparación, el próximo 28 de marzo México enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca, el 31 a Bélgica; el 22 de mayo a Ghana y el 30 a Australia.

México jugará la fase de grupos en la llave A, en la que enfrentará a Sudádrica, el 11 de junio en la inauguración del Mundial; a Corea, el 18 en Guadalajara; y a un equipo europeo aún no clasificado, el 24, otra vez en la Ciudad de México.

- Selección mexicana para amistoso contra Islandia:

Guardametas: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensa: Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Garza (Tigres UANL), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Diego Campillo (Guadalajara).

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez FC), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Alexis Gutiérrez (América).

Delanteros: Efraín Álvarez (Guadalajara), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).

Seleccionador: Javier Aguirre. EFE