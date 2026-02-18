Espana agencias

Rufián invita a Junqueras a su acto para unir a la izquierda y resta importancia a que coincida con su reunión en Madrid

En medio de agendas paralelas y declaraciones a la prensa, el dirigente de ERC enfatiza que la reunión interna prevista es habitual y subraya su apuesta por sumar aliados progresistas, dejando claro que rehúye la confrontación interna

Guardar

Durante una intervención con la prensa en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián abordó la ausencia prevista de algunos miembros de Esquerra Republicana (ERC) en el acto que impulsa para promover la unidad de la izquierda y subrayó que no tiene interés en generar controversia dentro de su partido ni criticar a compañeros. Según consignó Europa Press, el portavoz de ERC reiteró que “siempre que se escuchen críticas, nunca serán mías”, y defendió su postura de no señalar ni reprochar a otros ante las diferencias de agenda u opiniones dentro de la formación.

La noticia principal, de acuerdo con Europa Press, se centra en la invitación que Rufián hizo al presidente de ERC, Oriol Junqueras, para participar en el evento que él mismo encabezará en busca de reforzar las alianzas progresistas. Esta invitación coincidió con la agenda paralela de Junqueras, quien tiene programado el mismo día un encuentro en Madrid con diputados y senadores de su partido. Rufián restó importancia a esta coincidencia y al interés que pueda despertar. Calificó la reunión interna encabezada por Junqueras como “rutinaria” y recordó entre risas a los periodistas su vínculo habitual con el presidente de ERC, incluso haciendo alusión personal: “Ahora le diré, y si puede, pues que venga”, comentó sobre la posibilidad de que Junqueras se sume a su acto, según detalló Europa Press.

El vocero republicano también hizo referencia a las conversaciones habituales que mantiene con Junqueras y evitó dar detalles sobre sus diálogos respecto al objetivo de unificar a las fuerzas de izquierda. Comentó, en tono distendido, que conversa diariamente con el presidente de su formación, aunque no especificó los contenidos de sus charlas. “Que en Madrid hace peor tiempo que en Barcelona”, ironizó para cerrar el tema, según publicó Europa Press.

Acerca de la asistencia de otros compañeros de partido a su acto, el propio Rufián enfatizó que no le dará relevancia a la eventual ausencia de figuras de ERC, manteniendo su posición de evitar críticas públicas o diferencias internas. También insistió en que el eje principal del evento no recae en las personas o las presencias, sino en el objetivo compartido de buscar convergencias entre movimientos progresistas. Europa Press recogió que el portavoz expresó satisfacción por la participación confirmada de Izquierda Unida (IU) en la reunión.

En lo que respecta a los movimientos políticos del entorno de la izquierda, Rufián recordó que este sábado se lanzará la coalición Movimiento Sumar, junto a Más Madrid y los Comunes, aunque adelantó que no podrá acudir a la presentación por cuestiones de agenda, informó Europa Press. De esta manera, el dirigente de ERC remarcó su apuesta por forjar alianzas entre sectores progresistas y mostró su disposición a la pluralidad de espacios y agendas dentro del espectro que representa.

La comparecencia de Rufián en el Congreso también sirvió para matizar las posibles lecturas de enfrentamiento dentro de ERC en el contexto de las citadas coincidencias o divergencias de agendas, reiterando su voluntad de diálogo permanente y su rechazo a las controversias internas. Según destacó Europa Press, el acto contará además con la intervención del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, reforzando el perfil transversal de la convocatoria impulsada por Rufián.

El portavoz parlamentario insistió en que la dinámica partidista de la agenda de Junqueras responde a la normalidad interna y que cualquier interpretación sobre supuestas fricciones resultaría infundada. Así, la jornada política transcurre con iniciativas en paralelo y muestra tanto la capacidad de ERC para abordar su proyección en Madrid como su disposición a colaborar en espacios de confluencia progresista, tal como reportó Europa Press.

