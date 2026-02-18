Espana agencias

El director de la Policía cita a todos los mandos tras la crisis por la querella contra el DAO por acoso sexual

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado este miércoles a todos los mandos de este cuerpo tras la crisis abierta por la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, tras la querella y citación judicial por presunto acoso sexual a una subordinada.

La reunión con la junta de gobierno se celebra en la Dirección General menos de 24 horas después de conocerse esta querella y de la citación judicial del que 'número dos' de la Policía, según han detallado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro.

José Ángel González era DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El propio director general de la Policía es otro de los cargos que sigue desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marlaska ha reconocido este miércoles que estaba decepcionado con el DAO y ha negado que tapara la denuncia de unos hechos que se remontan a abril de 2025. También ha apuntado que dimitiría si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente "le ha fallado".

