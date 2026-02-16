Sumar invita a Rufián a su nuevo proyecto en la izquierda alternativa: "Si se quiere venir a casa, que se venga"

La propuesta de colaboración entre las distintas formaciones de la izquierda alternativa ha tomado protagonismo a raíz de un reciente análisis compartido por portavoces de Sumar, ERC y Más Madrid sobre la conveniencia de un frente unido de orientación progresista. Según Europa Press, estos representantes han coincidido en la necesidad de consolidar un espacio de solidez dentro del espectro político a la izquierda del PSOE, motivados por la percepción de que las actuales circunstancias exigen un mayor grado de entendimiento y cohesión.

Aina Vidal, portavoz de los Comuns y Sumar, se ha dirigido públicamente al líder parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, invitándolo a formar parte de la “nueva confluencia en la izquierda alternativa”. En declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista en el programa ‘La hora de La 1’, Vidal ha destacado la alianza entre Sumar, Comunes, Más Madrid e Izquierda Unida, la cual será presentada el 21 de febrero. El contexto de la invitación de Vidal coincide con la preparación de Rufián para anunciar su propio proyecto político dos días antes, el 18 de febrero, a un acto al que los de Yolanda Díaz ya han confirmado su asistencia “para escuchar en qué términos ejecutan su idea”, según detalló la diputada.

Sobre la posición de ERC respecto a este proyecto de unión, Aina Vidal subrayó que la dirección del partido independentista “ha dicho que no y ha desautorizado el movimiento” de sintetizar esfuerzos entre formaciones progresistas, nacionalistas y estatales, liderado por Rufián en el Parlamento. No obstante, Vidal expresó que el flujo de trabajo entre ambas organizaciones parte de un “análisis muy parecido, o idéntico”, en cuanto a la conveniencia de que la izquierda ofrezca una imagen de unidad ante los desafíos electorales futuros.

Durante su intervención, Vidal detalló que el objetivo de asistir al acto convocado por Rufián es establecer un diálogo abierto y explorar el marco en el que diferentes actores políticos podrían articularse en “una forma normal, o un poquito más al menos, de cómo lo hemos hecho hasta ahora”.

Candela López, diputada de Sumar y también en el Congreso, se pronunció sobre las posibilidades de sumar a Podemos en la coalición que busca aglutinar a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. En entrevista con RNE, recogida por Europa Press, López indicó que no excluyen a nadie del proceso y subrayó que el momento y la decisión de integrarse dependen del ritmo de cada formación. López puntualizó que desde Sumar y asociados ven positivo el debate sobre una candidatura conjunta en las próximas elecciones generales, enfatizando el valor de escuchar propuestas como la que expondrá Rufián el 18 de febrero.

Mientras tanto, respecto a las posibles diferencias territoriales, Candela López evitó definir una postura sobre la sugerencia de Emilio Delgado, de Más Madrid, acerca de la ausencia de competencia entre fuerzas progresistas. Tampoco respondió sobre la estrategia electoral concreta en Cataluña, donde Comuns y ERC suelen disputar la base electoral de la izquierda. López recalcó que, para Sumar, resulta prioritario que los “frentes” que se constituyan sean lo más incluyentes posible y que, en este momento, la prioridad se centra en dialogar y evaluar posibilidades de convergencia.

Uno de los elementos diferenciadores de la actual propuesta en torno a Sumar, respecto a la coalición presentada en 2023, reside según la diputada de Comuns en que ahora el eje se sitúa en formaciones con arraigo territorial y con métodos de organización “mucho más horizontales”. López informó que hasta el momento han establecido conversaciones bilaterales con diversas fuerzas políticas y que, por respeto a sus procesos internos, aún no está definido si la Chunta Aragonesista se sumará al proyecto, pese a su destacado desempeño en las elecciones regionales del 8 de febrero, donde duplicó sus resultados anteriores.

El bloque que impulsa Sumar todavía enfrenta la ausencia de un liderazgo unificador, un aspecto que López reconoció al evitar precisar quién podría encabezar la futura coalición ni bajo qué denominación lo haría. A su juicio, el proceso debe afrontar diversas etapas: primero, delinearse como propuesta, definir objetivos compartidos, evaluar quién desea sumarse, abordar la articulación conjunta y, en última instancia, decidir estructura y representación. López sintetizó la estrategia con la expresión “a fuego lento y tejiendo confianzas”.

Finalmente, la diputada de Sumar reconoció la necesidad de autocrítica entre las fuerzas progresistas por el distanciamiento de ciertos sectores de la sociedad, especialmente entre los jóvenes. Según recogió Europa Press, López argumentó que las formaciones implicadas deben “aprender de lo que no hemos hecho bien, asumir los errores y corregirlos”. Destacó que el reto consiste en articular una propuesta que responda a las demandas del electorado, insistiendo en que “el electorado está y responde”, lo que subraya la oportunidad para un planteamiento renovado en torno a la izquierda alternativa.