Rufián no irá al acto de reedición de Sumar, dice que él ya "tiene casa" y pide alianza de soberanistas y autonomistas

El entorno de Gabriel Rufián ha trasladado que el diputado ya tiene planificada una reunión con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, que se realizará solo tres días antes del acto de relanzamiento de Sumar en la capital. Según esta agenda ya cerrada, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso no estará presente en el evento del sábado donde se reunirán representantes de Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes para formalizar las bases de una nueva confluencia de fuerzas progresistas. Así lo detalló Europa Press, que también recogió que Rufián, aunque no comparte el proyecto político de Sumar, mantiene abiertas vías de diálogo con los actores convocados.

Tal como publicó Europa Press, el propio Rufián ha manifestado su fidelidad a ERC y ha aclarado su postura: “ya tengo casa política”, en clara alusión a su vinculación con el partido republicano catalán. El diputado defendió la idea de trabajar en la construcción de una alianza de izquierdas formada principalmente por partidos soberanistas, independentistas y autonomistas, impulsando un frente alternativo a la propuesta que presentarán los partidos congregados en el relanzamiento de Sumar en Madrid.

El evento del sábado en la capital convocará a Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes y otras organizaciones que buscan rearticular la izquierda alternativa tras los últimos procesos electorales. Europa Press informó que, aunque se ha especulado sobre la posible participación de Rufián, fuentes cercanas al portavoz republicano insisten en que no existiría impedimento personal o político para asistir, pero que el compromiso esencial de Rufián permanece con ERC y con la redefinición de un espacio político propio junto a otros partidos que comparten la defensa del soberanismo y el autonomismo.

El medio Europa Press también consignó que la invitación a participar en el acto partió de la portavoz de Comuns, Aina Vidal, quien este lunes expresó en una entrevista televisiva que “si se quiere venir a casa, que se venga”, en referencia a la puerta abierta para que Rufián se sume al nuevo proyecto plural de la izquierda. Rufián, por su parte, respondió de forma indirecta, recalcando que su posición pasa por fortalecer la unidad política “en todo lo que pueda”, aunque siempre dentro del marco de ERC.

Fuentes cercanas al diputado reiteraron a Europa Press que la propuesta principal de Gabriel Rufián prioriza el liderazgo de formaciones de izquierdas soberanistas, independentistas y autonomistas, en un esfuerzo por avanzar en una alternativa política “realmente nueva”. Insisten, además, en que pese a las diferencias de enfoque respecto a Sumar y sus confluencias, el portavoz de ERC mantiene relaciones cordiales y de respeto con los actores que protagonizarán la cita del sábado, considerando positiva cualquier iniciativa que abogue por sumar esfuerzos dentro del espectro progresista.

Según detalló Europa Press, la postura de Gabriel Rufián implica no solo la ausencia en el acto de Sumar, sino también el fortalecimiento de alianzas enfocadas en la defensa del autogobierno y la ampliación del espacio soberanista e independentista para futuras convocatorias electorales. Su entorno remarca que la estrategia política desarrollada desde ERC busca reforzar vínculos preferentes con formaciones afines en estos ejes ideológicos, manteniendo las distancias respecto a los movimientos de la izquierda estatal que, en opinión de Rufián, no responden de la misma manera a la realidad política catalana y otras sensibilidades autonomistas.

Europa Press recabó que esta diferenciación en las estrategias responde a una visión que pone por delante la conformación de un proyecto progresista “nuevo”, capaz de agrupar no sólo a fuerzas de izquierda tradicionales, sino también a aquellas que priorizan la autonomía y el derecho a decidir, manteniendo puentes de cooperación con el conjunto de la izquierda española pero sin renunciar a la identidad soberanista.