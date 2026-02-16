Espana agencias

La Premier League permitirá a los jugadores romper ayuno durante los partidos en ramadán

Guardar

Londres, 16 feb (EFE).- La Premier League y la Liga de Fútbol Inglés (EFL, por sus siglas en inglés) -primera y segunda división, respectivamente- volverán a permitir esta temporada que los partidos se detengan brevemente durante el ramadán, que tendrá lugar del 17 de febrero al 18 de marzo, para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno.

Como en años anteriores, los capitanes y los árbitros acordarán previamente una pausa en el juego -como un saque de puerta, un falta o un saque de banda- para que los futbolistas puedan hidratarse o ingerir geles energéticos.

La medida se aplica desde 2021, cuando por primera vez se permitió una pausa de este tipo en un encuentro entre el Leicester City y el Crystal Palace, y desde entonces, se ha convertido en un procedimiento habitual durante el mes sagrado del islam.

Entre los jugadores musulmanes que militan en la Premier League figuran Mohamed Salah, William Saliba, Rayan Ait-Nouri y Amad Diallo, entre otros y con esta iniciativa, el fútbol inglés refuerza su compromiso con la diversidad religiosa.

"En la Premier League eres libre de hacer lo que te convenga. Nunca harán nada en contra de tu fe y esto es genial", dijo el ex jugador del Everton Abdoulaye Doucoure a la BBC Sport en 2023, y un año antes, Sadio Mane, exjugador del Liverpool, reveló que el club alteró sus horarios de entrenamiento para apoyar a sus jugadores musulmanes durante el mes de ramadán. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La jueza pide a Telegram y Whatsapp los mensajes del exjefe de Gabinete de Mazón el 29-O

Infobae

Podemos duda "mucho" de que la solución a los "errores" de Sumar sea crear "Sumar 2.0"

Infobae

Generalitat cifra en un 6,2% el seguimiento de la huelga de médicos y sindicatos en un 39%

Infobae

Sánchez se verá con Modi en la India en un viaje que busca nuevas inversiones para España

Infobae

Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez viaja a India para

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo