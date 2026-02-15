Espana agencias

Uno de cada cinco diputados, incluyendo Sánchez y Feijóo, declara recibir ingresos por alquiler de viviendas y locales

Uno de cada cinco diputados declara en el Congreso obtener ingresos por el alquiler de sus viviendas, locales o fincas rústicas, siendo los del PP los más numerosos, aunque Junts y el PNV son los que cuentan con mayor porcentaje de arrendadores en sus filas.

Según la relación de las declaraciones de bienes de sus señorías analizada por Europa Press, el 86% de los diputados que conforman el arco parlamentario poseen al menos una vivienda en propiedad, frente a un 13,86% que no declara ninguna.

Y, más concreto, 66 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura que reciben ingresos por arrendar sus pisos (algunos de ellos son alquileres vacacionales), locales o fincas rústicas, lo que supone casi un 19% del hemiciclo.

HASTA 33.000 EUROS AL AÑO

Por grupos parlamentarios, de los 137 diputados que integran el PP un 21% (29 señorías) reciben ingresos por el arrendamiento de sus propiedades. Entre ellos se encuentran dos de los diputados que más ingresos declara percibir en el hemiciclo, con ingresos que van desde los 24.000 a los 33.000 euros anuales.

En el Grupo Socialista, por su parte, de los 121 parlamentarios que lo componen ahora --tras tomar posesión de su escaño esta semana la sustituta de José Luis Ábalos--, un total de 21 (el 17,35%) cobran un ingreso adicional por el alquiler de sus propiedades y, en su caso, la horquilla más alta va de los 11.000 a los 16.000 euros al año.

Por su parte, el porcentaje de diputados de Vox que perciben dinero por sus arriendos es del 21,21%, esto es siete de sus 33 parlamentarios, superando así a los porcentajes de los dos grupos mayoritarios.

ERC Y LOS PARTIDOS DEL MIXTO NO ALQUILAN NADA

Sin embargo, proporcionalmente son Junts y el PNV quienes cuentan con más arrendadores en sus filas. Así, de los siete diputados de Junts, tres (42,85%) reciben dinero por el alquiler de sus viviendas o locales, y de los cinco del PNV son dos (40%).

Les sigue el grupo parlamentario de Bildu, donde dos de sus seis diputados (el 33,33%) declara tener alguna de sus propiedades alquilada, una proporción superior a la que se da en el grupo plurinacional de Sumar, donde sólo dos de sus 26 parlamentarios tienen viviendas o locales arrendados (el 7,69%).

Hay dos grupos parlamentarios cuyos diputados no tiene ninguna de sus propiedades en alquiler. Se trata de Esquerra Republicana, que cuenta con siete diputados, y los distintos partidos que conforman el Grupo Mixto (Podemos, BNG, CC, Compromís y UPN), que suman ocho parlamentarios.

Por último, de los cuatro grandes líderes nacionales, sólo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, declararon en 2023 tener viviendas alquiladas por las que el primero dice recibir 12.845 euros al año y el segundo, 5.584 euros.

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

