Hoy será noticia. Lunes, 16 de febrero

ESPAÑA FONDO

Sánchez presenta este lunes el fondo "España Crece" dotado con 10.500 millones de euros

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentan este lunes el fondo soberano "España crece", dotado con 10.500 millones de euros, de los que una parte se destinará a construir vivienda para alquiler asequible.

El fondo, cuyo objetivo es mantener el impulso inversor de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, fue anunciado por Sánchez en enero y debería haberse presentado oficialmente pocos días después, pero el evento fue suspendido tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas.

HUELGA MÉDICOS

Los médicos convocados a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco

Madrid (EFE).- Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

CIS BARÓMETRO

El CIS publica su barómetro de febrero, con estimación de voto ante hipotéticas generales

Madrid (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes su barómetro de febrero, que incluye estimación de voto ante unas hipotéticas elecciones generales.

Barómetro que se publica una semana después de que las elecciones autonómicas en Aragón revelaran un fuerte empuje de Vox y un importante desgaste del PSOE en esta comunidad.

SALARIO MÍNIMO

Sánchez preside hoy la firma de Trabajo y sindicatos para subir el salario mínimo un 3,1 %

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, revalorización que ha sido acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y que rechaza la patronal CEOE-Cepyme.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, lo que permitirá que el SMI ascienda en 37 euros brutos mensuales.

NUCLEAR ALCARAZ

Diez eurodiputados visitan Extremadura para evaluar el impacto del cierre de Almaraz

Mérida (EFE).- Diez eurodiputados, encabezados por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzońca, se desplazarán este lunes a Extremadura para recabar información sobre el posible cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y las implicaciones que ello tendría para España y para la transición energética en la Unión Europea.

Los eurodiputados se reunirán con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', y discutirán la situación con las autoridades locales y regionales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, además de representantes de los grupos políticos en el Parlamento regional.

ESPAÑA CUBA

Albares recibe este lunes al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

Madrid (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibirá este lunes por la tarde en Madrid a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

El responsable de la diplomacia cubana, que estaba de visita en China recabando apoyos ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos, ha solicitado la entrevista con Albares aprovechando su paso por la capital española de vuelta a su país.

EL TIEMPO

Lluvias en el norte, viento fuerte en el este y temperaturas en ascenso

Madrid (EFE).- Las lluvias serán este lunes persistentes en el Cantábrico oriental, Galicia y la cara norte del Pirineo, continuarán las rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del tercio oriental peninsular y las temperaturas experimentarán un en ascenso notable en gran parte del país.

Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones; los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes.

SALVADOR ILLA

Illa regresa al Palau de la Generalitat tras un mes de baja y en un clima de alto voltaje

Barcelona (EFE).- El presidente de Cataluña, Salvador Illa, regresa este lunes al Palau de la Generalitat, tras un mes de baja por una infección que le causó un déficit motor en las piernas, en un contexto de alto voltaje político marcado por la crisis de Rodalies, las protestas de maestros y agricultores y la gestión de un temporal de viento.

Estas semanas, el grueso de la oposición ha concedido al presidente una tregua, que ya puede darse por terminada, mientras que el Govern ha comenzado a dar los primeros pasos para aprobar unos presupuestos de la Generalitat que sustituyan los validados en 2023.

MUSEO REINA SOFÍA

El Reina Sofía da a conocer la nueva presentación de las Colecciones del Museo Reina Sofía

Madrid (EFE).- El Museo Reina Sofía da a conocer la nueva presentación de las Colecciones del Museo Reina Sofía: 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975-Presente'.

Cuenta la historia del arte de los últimos 50 años desde España, y con la que se cambia la forma de mostrar los fondos de este museo al público, gracias a un recorrido más accesible, dinámico y didáctico que pone en el centro de la experiencia museística al visitante.

EFE

plv