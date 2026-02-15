Espana agencias

'Génova' minimiza los movimientos de Rufián y a la izquierda del PSOE: "Puede activar al electorado de centroderecha"

El PP de Alberto Núñez Feijóo mira en este momento con distancia y cierto desdén los movimientos que se están produciendo en el espacio a la izquierda del PSOE para aglutinar fuerzas ante las próximas elecciones generales. Es más, cree que puede ser un acicate para "activar al electorado de centroderecha", según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP.

Sus principales críticas se dirigen sobre todo contra el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ya que, según las mismas fuentes, ha hecho "una OPA a Yolanda Díaz" y ahora aspira en "convertirse en vicepresidente del Gobierno de España".

Por un lado, Rufián abrirá una gira de encuentros para reflexionar sobre el futuro de la izquierda que abre este miércoles con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado. A su vez, IU, Sumar, Comunes y Más Madrid lanzarán públicamente la reedición de su alianza para las generales.

FEIJÓO CREE QUE YOLANDA DÍAZ ES YA EL "JUGUETE ROTO" DEL PSOE

El pasado miércoles, durante del debate del Congreso sobre los accidentes ferroviarios, Feijóo ya preguntó a los socios qué tiene que pasar para que exijan responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez, ironizando después con que Rufián se ha convertido en la "nueva esperanza de la izquierda en España" y Yolanda Díaz ya es un "juguete roto" del PSOE.

"Señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso, en esta vida hay que tener un poco de dignidad", espetó Feijóo a la vicepresidenta del Gobierno desde la tribuna del Congreso.

Y el jueves, el secretario general del PP, Miguel Tellado, siguió la estela de su jefe de filas y señaló que, pese a que son "tantos partidos", resulta que "en ninguno de ellos hay nadie que valga para liderar la izquierda radical".

"Que tengan que acudir al mercado de fichajes en busca de captar uno de los productos más mainstream del independentismo demuestra el fracaso de Yolanda Díaz, cuya carrera política en paz descanse", añadió Tellado, aludiendo a Rufián.

Según Tellado, el PSOE se ha "estampado" en las elecciones de Aragón --tras cosechar su peor resultado histórico" pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ordena cortar cabezas... en el partido de enfrente". "Un abrazo a los del 'espacio'", dijo con ironía en su cuenta oficial de 'X'.

"RUFIÁN BUSCA UN PARTIDO QUE LE QUIERA"

En 'Génova' aseguran que si mañana se celebraran elecciones generales, Feijóo "ganaría" y llegaría a Moncloa mientras que la izquierda sufriría de nuevo una debacle electoral como, según fuentes del PP, se ha visto en las elecciones de Extremadura y Aragón y se verá también en las de Castilla y León y Andalucía.

"Con Rufián estamos disfrutando mucho", aseguran a Europa Press fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo, que critican que la izquierda "busque como referente" de la izquierda a un dirigente independentista.

Según el PP, Rufián "busca un partido que le quiera", después de que se haya distanciado del líder de ERC, Oriol Junqueras. "No le quiere ERC, no le quiere la izquierda que quiere liderar. Solo le quiere Twitter. Le dan calabazas en todos los ámbitos", exclaman en tono burlón en el entorno de Feijóo.

Por todo ello, en la cúpula del PP esperan que esos movimientos de izquierda "fructifiquen" y haya oportunidad de ir a las urnas con la posibilidad de que Rufián pueda ser "vicepresidente del Gobierno de España" y "segunda marca del sanchismo".

"Puede activar a nuestro electorado", sentencian las fuentes consultadas, que afirman que Rufián "justificaba la quema de contenedores y ahora aspira a ser vicepresidente del Gobierno de España".

RUFIÁN: "O HABLAMOS ENTRE NOSOTROS O NOS VAMOS AL CARAJO"

Rufián ha rechazado postularse para liderar el frente de unidad de izquierdas soberanistas que ha planteado, señalando que esa cuestión en este momento le "da igual" y que la gente también esta "harta" de estas discusiones ante lo que "tienen en frente", que es un futuro gobierno de coalición entre PP y Vox.

Eso sí, el portavoz de ERC en el Congreso ha insistido esta semana en la necesidad de explorar alianzas entre las formaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE, reiterando la advertencia que lleva lanzando desde hace meses: "O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo".

Por su parte, Yolanda Díaz ha celebrado las iniciativas de Rufián y los partidos de Sumar pero ha advertido de que no toca hablar ahora de marcas electorales ni de candidatos: "Sería un enorme error". También se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha señalado que Díaz forma parte de la alianza de izquierda, si bien ha aclarado que el liderazgo lo decidirán "entre todos" los partidos que se han sumado a este movimiento.

EuropaPress

