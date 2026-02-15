El Gobierno aprobará un real decreto-ley para reparar las infraestructuras rurales

Mérida, 15 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha señalado este domingo que el Gobierno de España prepara un real decreto-ley para paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas en infraestructuras rurales.

“Hablamos de los caminos públicos de acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas”, ha declarado a los medios de comunicación en Jerez de los Caballeros (Badajoz), y ha adelantado que probablemente en dos semanas podría tener la norma, a nivel interministerial, para ayudar a Extremadura y a Andalucía, junto con las administraciones autonómicas y locales.

Begoña García ha visitado este fin de semana varias zonas afectadas por los temporales en las provincias de Cáceres y Badajoz para reiterar el apoyo del Gobierno de España a agricultores y ganaderos.

El sábado acudió a los municipios cacereños de Hinojal, Tejeda de Tiétar y Moraleja, y este domingo a los pacenses de Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota.

La secretaria de Estado ha comentado que lo que están haciendo es “estar en el territorio”, al igual que hizo ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Andalucía.

La empresa TRAGSA será la que ejecute las obras, bajo la dirección de obras de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente de la Secretaría de Estado.

García Bernal ha recordado que el Consejo de Ministros declaró este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos, en 14 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y en la ciudad de Ceuta.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha indicado que, cuando sea publicado el real decreto-ley, trabajarán conjuntamente con los ayuntamientos la tramitación de la solicitudes.

Ambos se reunirán este lunes con comunidades de regantes afectadas por los daños ocasionados por los temporales en Don Benito (Badajoz). EFE