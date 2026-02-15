Espana agencias

El Gobierno aprobará un real decreto-ley para reparar las infraestructuras rurales

Guardar

Mérida, 15 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha señalado este domingo que el Gobierno de España prepara un real decreto-ley para paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas en infraestructuras rurales.

“Hablamos de los caminos públicos de acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas”, ha declarado a los medios de comunicación en Jerez de los Caballeros (Badajoz), y ha adelantado que probablemente en dos semanas podría tener la norma, a nivel interministerial, para ayudar a Extremadura y a Andalucía, junto con las administraciones autonómicas y locales.

Begoña García ha visitado este fin de semana varias zonas afectadas por los temporales en las provincias de Cáceres y Badajoz para reiterar el apoyo del Gobierno de España a agricultores y ganaderos.

El sábado acudió a los municipios cacereños de Hinojal, Tejeda de Tiétar y Moraleja, y este domingo a los pacenses de Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota.

La secretaria de Estado ha comentado que lo que están haciendo es “estar en el territorio”, al igual que hizo ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Andalucía.

La empresa TRAGSA será la que ejecute las obras, bajo la dirección de obras de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente de la Secretaría de Estado.

García Bernal ha recordado que el Consejo de Ministros declaró este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos, en 14 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y en la ciudad de Ceuta.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha indicado que, cuando sea publicado el real decreto-ley, trabajarán conjuntamente con los ayuntamientos la tramitación de la solicitudes.

Ambos se reunirán este lunes con comunidades de regantes afectadas por los daños ocasionados por los temporales en Don Benito (Badajoz). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dimitrievski frena al Levante y mantiene vivo al Valencia (0-0)

Infobae

Iván Romeo: "Espero consolidarme este año"

Infobae

97-60. El Barça se da un baño de autoestima a costa del Manresa antes de la Copa

Infobae

Segundo relevo de técnico en el Valladolid esta temporada

Infobae

4-0. Trámite para el Arsenal hacia octavos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027