Espana agencias

El estadounidense McRae bate el récord mundial de 400 m en pista corta

Guardar

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El estadounidense Khaleb McRae fue la gran estrella de la reunión Tyson Invitational, cita de categoría plata del circuito mundial bajo techo, disputada en Fayetteville esta madrugada, al batir el récord mundial de 400 m en pista corta con un crono de 44.52.

El subcampeón mundial de 4x400 superó en 0.05 el tope universal que poseía su compatriota Kerron Clement desde 2005 y, de ser ratificado oficialmente, se convertiría en nueva plusmarca mundial.

Michael Norman (44.52) y Christopher Morales Williams (44.49) lograron tiempos más bajos al récord de Clement, pero ninguno de los dos fue finalmente ratificado.

McRae, que completó la primera vuelta a la pista en 21.24, superó por 1.11 a William Jones. Tenía una mejor marca personal de 45.02 y el año pasado fijó su marca personal al aire libre en 43.91 y fue semifinalista en la prueba individual en los Mundiales de Tokio.

En las pruebas de la velocidad reina, los 60 metros, se impusieron el estadounidense Jordan Anthony con 6.43 y la santalucense Julien Alfred, campeona olímpica de 100, con 6.99, en tanto que el campeón mundial de 110 vallas, Cordell Tinch, ganó en salto de longitud con 8,29 metros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Galbiati: Howard está defendiendo como no lo ha hecho en su vida

Infobae

La FA planea investigar a Ratcliffe por sus palabras contra la inmigración

Infobae

Lucas Eguibar: Estas cosas pueden pasar, pero él (Nathan Pare) sabe que no se puede

Infobae

Juan Carlos I asegura que se encuentra "excelentemente bien" y anuncia su intención de regresar a España "pronto"

Juan Carlos I asegura que

El PP se cierra a llegar a pactos con un PSOE "acorralado por la corrupción"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Qué ayudas fiscales tienen los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa