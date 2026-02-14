El estadounidense McRae bate el récord mundial de 400 m en pista corta

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El estadounidense Khaleb McRae fue la gran estrella de la reunión Tyson Invitational, cita de categoría plata del circuito mundial bajo techo, disputada en Fayetteville esta madrugada, al batir el récord mundial de 400 m en pista corta con un crono de 44.52.

El subcampeón mundial de 4x400 superó en 0.05 el tope universal que poseía su compatriota Kerron Clement desde 2005 y, de ser ratificado oficialmente, se convertiría en nueva plusmarca mundial.

Michael Norman (44.52) y Christopher Morales Williams (44.49) lograron tiempos más bajos al récord de Clement, pero ninguno de los dos fue finalmente ratificado.

McRae, que completó la primera vuelta a la pista en 21.24, superó por 1.11 a William Jones. Tenía una mejor marca personal de 45.02 y el año pasado fijó su marca personal al aire libre en 43.91 y fue semifinalista en la prueba individual en los Mundiales de Tokio.

En las pruebas de la velocidad reina, los 60 metros, se impusieron el estadounidense Jordan Anthony con 6.43 y la santalucense Julien Alfred, campeona olímpica de 100, con 6.99, en tanto que el campeón mundial de 110 vallas, Cordell Tinch, ganó en salto de longitud con 8,29 metros. EFE