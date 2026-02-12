Intensas rachas de viento y precipitaciones este jueves por frentes asociados a Nils

Madrid, 12 feb (EFE).- Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para mañana ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y País Vasco y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Continuarán las precipitaciones que serán persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía, donde se registrarán acumulados significativos en Grazalema (Cádiz). En la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos las lluvias serán en general débiles y poco probables en la meseta norte.

Aunque las lluvias irán remitiendo a lo largo del día, la llegada de nuevos sistemas frontales volverá a reactivar precipitaciones en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En el resto de la península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. Se prevén probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sureste y en Pirineos.

Nevará en montañas del norte, con una cota de nieve en torno a 1.300/1.600 metros, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1.600/1.800 metros.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el noreste de Cataluña. En Canarias, no se registrarán cambios. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte.

Soplará viento intenso de componente oeste, que será fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo y más moderado en general en el interior.

- GALICIA: probables brumas y nieblas vespertinas en zonas elevadas del interior. Cielo nuboso o cubierto en el interior y poco nuboso en el litoral, cubriéndose desde la madrugada. Lluvias y chubascos que irán remitiendo para volver a intensificarse en la mitad oeste. La cota de nieve en torno a 1.400 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. En el interior, viento moderado; en el litoral al norte de Finisterre, viento fuerte; en el litoral al sur de Finisterre, viento fuerte a moderado. Rachas muy fuertes de viento en el litoral norte y montaña de Lugo.

- ASTURIAS: no se descarta alguna bruma o niebla vespertina en zonas altas. Intervalos nubosos que irán cubriéndose. Lluvias y chubascos que irán remitiendo. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, generalmente ligero.

En el interior, viento flojo a moderado; en el litoral, fuerte amainando y rolando a moderado. Rachas muy fuertes amainando en la segunda mitad del día.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso cubriéndose después, sin descartar algún chubasco ocasional y disperso en la primera mitad del día, pudiendo ir acompañado de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios o a la baja.

En el interior, viento moderado; en el litoral, viento fuerte rolando y amainando a moderado. Probables rachas muy fuertes.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso aumentando a nuboso y cubierto. No se descarta algún chubasco ocasional y disperso pudiendo ir acompañado de tormenta. Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas a la baja.

En el interior, viento flojo a moderado; en el litoral, viento fuerte amainando a moderado y rolando a sur a últimas horas. Rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña del norte. Aumento de la nubosidad por el suroeste, dando lugar a precipitaciones. La cota de nieve en torno a 1.400 metros, subiendo hasta 1.600-1.800 metros por el sur de la región.

Temperaturas en descenso, con algunas heladas débiles en zonas altas de montaña. Viento con intervalos fuertes, y rachas muy fuertes en el tercio este, con tendencia a disminuir de intensidad.

- NAVARRA: cielo nuboso en el tercio norte y poco nuboso en el resto, cubriéndose luego. Probables lluvias y chubascos en el tercio norte, que podrán ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas a la baja o sin cambios.

Viento flojo a moderado rolando y amainando a flojo variable, con probables rachas muy fuertes.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, aumentando a nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la Ibérica. La cota de nieve en torno a 1.400 metros. Temperaturas a la baja, con alguna helada débil en la cotas más altas. Rachas fuertes y muy fuertes de viento, que irá disminuyendo de intensidad.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, más frecuentes en el Pirineo y sistema Ibérico con precipitaciones débiles en la divisoria y sin descartar de forma dispersa en la Ibérica. La cota de nieve en Pirineos en torno a 1.000-1.400 metros y en la Ibérica en torno a 1.200-1.600. Temperaturas en descenso, ligero en el caso de las máximas.

Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar.

- CATALUÑA: intervalos nubosos en Pirineos, con precipitaciones débiles en la divisoria y valle de Arán; en el resto, cielo poco nuboso. La cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros. Temperaturas en descenso, ligero o sin cambios en el litoral de Girona. Heladas débiles en puntos del Pirineo.

Viento moderado, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos aumentando a nuboso, con precipitaciones principalmente en la mitad norte, algunas dispersas. Temperaturas mínimas a la baja y máximas con pocos cambios. Viento con alguna racha fuerte en zonas de mayor orografía.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas en la sierra. Intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto. Probabilidad de alguna precipitación débil en la sierra y en el sureste que se extenderá por la región de forma débil y dispersa. La cota de nieve bajando, de 1.800 a 1.500 metros.

Temperaturas en descenso, menos acusado en las máximas. Heladas débiles en cumbres. Viento moderado, con intervalos fuertes que irá amainando. Rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: no se descartan nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en cotas altas principalmente del sur y noreste. Intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto. Precipitaciones débiles, más probables y frecuentes en zonas de montaña, que tenderán a remitir y se reactivarán en el tercio occidental.

Temperaturas en descenso, menos acusado en las máximas y que en las mínimas podría ser localmente notable en la zona de Hellín. Heladas débiles en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Viento moderado que amainará, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos, más frecuentes en el interior, donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. La cota de nieve en el interior en torno a 1.400-1.600 metros. Temperaturas a la baja. Viento moderado ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso, localmente notable en la mitad occidental; máximas a la baja, salvo en el Campo de Cartagena con pocos cambios. Vientos entre moderados y fuertes, con rachas muy fuertes en el interior que irá amainando.

- BALEARES: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas tendiendo a cubierto. Temperaturas en descenso especialmente las máximas. Viento fuerte o muy fuerte, con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo a entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, localmente moderadas y sin descartar que sean persistentes en el entorno de Grazalema, poco probables en el litoral mediterráneo; tendiendo a abrirse grandes claros y quedando algunas precipitaciones débiles dispersas en la vertiente atlántica.

Nubes bajas y brumas matinales, más densas y probables en las sierras. Temperaturas mínimas a la baja, localmente notable en el tercio oriental; máximas en ascenso en la vertiente atlántica, en ligero descenso o sin cambios en el resto. Vientos entre flojos y moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cotas altas y en el litoral del tercio oriental.

- CANARIAS: en el norte y este de las islas montañosas, por debajo de los 600-800 metros, así como en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos abriendo amplios claros. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado. EFE