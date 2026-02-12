El Sporting prepara el duelo ante el Albacete con cinco bajas

Gijón, 12 feb (EFE).- La plantilla del Sporting ha continuado este jueves con la preparación del próximo encuentro de liga ante el Albacete (domingo, 18:30 horas) con una sesión de entrenamiento en Mareo en la que el técnico, Borja Jiménez, contó con cuatro ausencias, sumando la baja segura de Juan Otero para el partido.

Ausencias que se concentran, al igual que la semana pasada, en la parcela defensiva del equipo ya que tras la lesión confirmada de Andrés Cuenca, el central Eric Curbelo y el lateral zurdo Brian Oliván continúan trabajando al margen apurando los plazos para poder entrar en la convocatoria ante el conjunto manchego.

En el cuerpo técnico rojiblanco son optimistas con las evoluciones de ambos futbolistas y no se descarta que puedan estar listos para el partido del domingo con dos entrenamientos por delante, si bien aún no se han unido a la dinámica de trabajo con el grupo.

La noticia positiva en esa parcela es que el central Pablo Vázquez, ausente en el último partido ante el Huesca, continúa ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros y apunta a volver a estar disponible para el encuentro del domingo en el Carlos Belmonte.

Además de Cuenca, también están descartados el delantero centro Juan Otero, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, y el mediocampista Mamadou Loum, lesionado de larga duración.

Para reforzar el grupo, Borja Jiménez citó a dos defensores procedentes del Sporting Atlético, el central Adrián Sancho y el lateral Alex Diego, ambos zurdos de pie dominante.

El equipo rojiblanco volverá a entrenarse este viernes en Mareo en horario matinal y a puerta cerrada para proseguir con la preparación del encuentro ante el Albacete, con la previsión de viajar el sábado a tierras manchegas. EFE

dsl/rm/og