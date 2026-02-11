Los 27 abordan cómo brindar más apoyo militar a Ucrania y la nueva estrategia de seguridad de la UE

El nuevo préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por el Parlamento Europeo para Ucrania figura como uno de los elementos clave que marcan las discusiones sobre el futuro del apoyo comunitario a Kiev, mientras los Estados miembros de la Unión Europea exploran cómo proporcionar flexibilidad en el uso de estos fondos ante las urgencias financieras y militares del gobierno ucraniano. Según detalló el medio Europa Press, la reunión de los ministros de Defensa de los veintisiete, celebrada en Bruselas, se centró en encontrar mecanismos que refuercen la asistencia armamentística y económica disponible para Ucrania y abordar la formulación de una nueva estrategia de seguridad europea pensada hasta 2026.

El encuentro, convocado por Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, contó con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov. De acuerdo con Europa Press, Fedorov presentó una exposición sobre las necesidades más acuciantes de su país en el ámbito militar, insistiendo en la importancia de recibir recursos para equipamiento y formación de tropas en el contexto de la guerra con Rusia. La cita se celebró en la víspera de la próxima reunión de ministros aliados de la OTAN, también en la capital belga, donde se analizarán el envío de armamento a Ucrania y cuestiones vinculadas a la seguridad regional, a la par de la reciente crisis en Groenlandia que motivó la creación de la misión ‘Centinela del Ártico’.

Según comunicó Europa Press, Kallas expuso antes del inicio del diálogo que uno de los principales objetivos es que “las prioridades urgentes de Kiev sean atendidas” y que Ucrania cuente con la máxima flexibilidad en el manejo del préstamo europeo ratificado recientemente. La jefa de la diplomacia europea manifestó que los ministros de los Veintisiete explorarían las vías para incrementar la ayuda, usando como referencia las garantías de seguridad que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, solicita para facilitar eventuales negociaciones de alto el fuego o paz con Rusia.

Kallas destacó que se discute el entrenamiento de soldados ucranianos también dentro del propio territorio de Ucrania, lo que representaría un cambio relevante respecto a los modelos de formación hasta el momento. “Hemos identificado dos centros de entrenamiento que podrían utilizarse para ese fin”, indicó la funcionaria, según reportó Europa Press. Adicionalmente, resaltó la necesidad de captar capital privado de empresas europeas para financiar la industria nacional de defensa de Ucrania y promover la fabricación de bienes de “doble uso” susceptibles de generar beneficios económicos y sociales para la ciudadanía tras el conflicto.

Europa Press informó que, durante esta reunión, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, hizo hincapié en la urgencia de proseguir con los esfuerzos colectivos para sostener a Ucrania, defendiendo un sistema de garantías de seguridad europeas mediante el cual el país pueda contar con protección efectiva en caso de consolidarse un alto el fuego o de lograrse una paz negociada. Un comunicado oficial del Ministerio de Defensa español detalló que Robles llevó una propuesta específica centrada en el despliegue de una iniciativa naval en el mar Báltico, articulando la participación de fuerzas marítimas de todos los Estados miembros interesados, con el fin de reforzar la presencia y unidad de acción de la Unión Europea en esa área estratégica.

En su intervención, Robles insistió ante sus homólogos en el refuerzo tanto de capacidades militares convencionales como de otras áreas consideradas estratégicas y de doble uso, recalcando el objetivo de avanzar “hacia una Europa más unida, solidaria y autosuficiente”. La propuesta busca consolidar la coordinación comunitaria en materia de seguridad y defensa, adaptándose a los desafíos emergentes en la región y a la evolución del escenario de la guerra en Ucrania.

Las discusiones sobre mecanismos adicionales de apoyo militar y financiero, según lo desglosado por Europa Press, incorporaron también debates sobre el futuro encaje de la ayuda comunitaria en el marco de las garantías de seguridad propuestas por Ucrania, así como la cooperación con la OTAN en áreas como el suministro de armas, asesoría táctica y la puesta en marcha de nuevas misiones conjuntas. La presencia de altos representantes de la Alianza Atlántica en la reunión ratificó la voluntad de coordinar estrechamente los esfuerzos y promover una respuesta cohesiva de ambos bloques frente a los desafíos derivados del conflicto ruso-ucraniano.

Las deliberaciones realizadas por los ministros de Defensa de la UE forman parte de un ciclo más amplio de encuentros y consultas multilaterales, que incluye la inminente cita de la OTAN en Bruselas, en la que los aliados valorarán el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos hasta la fecha en el contexto del conflicto y las posibilidades de ampliar la cooperación en defensa y seguridad, así como reforzar la preparación y despliegue de recursos ante potenciales crisis en la vecindad europea.