El presidente del Parlamento ucraniano agradece el apoyo de España frente a una agresión armada rusa "no provocada"

El presidente de la Rada Suprema de Ucrania, nombre oficial del Parlamento de ese país, Ruslán Stefanchuk, ha trasladado este lunes su agradecimiento al Congreso español por haber aprobado "importantes decisiones" de apoyo a su país frente a una agresión armada rusa "no provocada".

Así lo ha dejado escrito el propio Stefanchuk en el Libro de Honor del Congreso, en el marco de la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y diversos miembros de la Mesa.

"Me complace expresar mi apoyo al Congreso y agradecer personalmente a sus parlamentarios la aprobación de importantes decisiones de apoyo a Ucrania", reza el inicio de su anotación, a la que tuvo acceso Europa Press.

En la misma, el presidente destaca que Ucrania se enfrenta a una agresión armada rusa "no provocada" y defiende los valores comunes tanto de su país como de España. "Nosotros, los ucranianos, valoramos profundamente la solidaridad y la amistad que unen a nuestros pueblos", añade.

Stefanchuk llegó este mediodía al Congreso, donde estuvo reunido con Armengol y los miembros de la Mesa de la Cámara en el Salón de Pasos Perdidos, donde firmó, con el citado comentario, el Libro de Honor.

GUIÑO FUTBOLERO

Además, hubo un intercambio de regalos. Así, mientras la presidenta del Congreso entregó a Stefanchuk una campana, regalo habitual de la Cámara a las visitas, su homólogo ucraniano le hizo entrega de una foto enmarcada de la final de la Eurocopa que ganó España en Kiev, según confimaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En el marco de su visita a España, el presidente de la Rada Suprema tiene previsto pronunciar este mismo martes a las 14.00 horas un discurso en el hemiciclo antes del inicio del Pleno, el primero ordinario desde que comenzó el año.

La estancia de Stefanchuk en nuestro país, donde ha viajado acompañado por el secretario general y el secretario adjunto de la Secretaría General de Rada de Ucrania, Viacheslav Shtuchnyi y Markiian Lubkivskyi, respectivamente, tiene lugar en medio de las conversaciones a tres entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a casi cuatro años de guerra.

EN NOVIEMBRE YA ESTUVO ZELENSKI

El pasado mes de noviembre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también visitó el Congreso, donde se reunió con la presidenta de la Cámara, y el presidente el Senado, el 'popular' Pedro Rollán.

Ésta fue la tercera visita que Zelenski realizaba a nuestro país, donde su agenda incluyó un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, y una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.

ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE DEFENSA COLOMBIANO

Por otro lado, la presidenta Armengol también ha mantenido este lunes un encuentro con el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, para intercambiar impresiones sobre el contexto internacional y reforzar los espacios de cooperación institucional entre España y Colombia.

"El diálogo y el entendimiento entre democracias son hoy más necesarios que nunca para avanzar en paz, seguridad y estabilidad", ha escrito la propia Armengol en su cuenta de la red social 'X' y ha recogido Europa Press.