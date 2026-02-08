Espana agencias

Las cinco claves para seguir la ceremonia de los premios Gaudí que se entregan esta noche

Guardar

Barcelona, 8 feb (EFE).- Este domingo a partir de las 21:30 horas, en el Gran Teatre del Liceu, se celebra la gran gala del cine catalán, unos premios Gaudí que cumplen la mayoría de edad en esta edición tras un año plagado de éxitos de crítica y taquilla de las películas de producción catalana.

Son 25 categorías y 85 títulos de producción catalana a concurso, incluidas 'Romería', la más nominada; 'Sirat', cuyas responsables catalanas podrían ganar un Oscar dentro de unos días, y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que se ha convertido en el documental más nominado en la historia de los galardones de la Academia catalana.

Estas son cinco claves para no perderse nada de la gran gala de la Academia del Cine Catalán:

Los filmes 'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad, parten como favoritas en esta edición de los Premios Gaudí al haber obtenido, respectivamente, trece, doce y diez nominaciones.

 Las nominadas a mejor película son 'Esmorza amb mi', de Iván Morales; 'Estrany riu', de Jaume Claret; 'Muxart Frontera', de Judith Colell; 'Molt lluny', de Gerard Oms, y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera.

En cuanto a mejor película en lengua no catalana, compiten 'Los Tortuga', de Belén Funes; 'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad.

En cuanto a la interpretación protagonista, optan al Gaudí las actrices Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto, Miriam Garlo y Nora Navas, y los actores Manolo Solo, Mario Casas, Sergi López y Álvaro Cervantes ('Esmorza amb mi'), quien también está nominado a mejor actor secundario por 'Sorda', categoría en la que competirá con Àlex Monner, Asier Etxeandía e Ivan Massagué.

Bruna Cusí, Carla Linares, Elena Irureta y Nausicaa Bonnín compiten por el Gaudí a la mejor interpretación secundaria femenina; y Bernat Solé Palau, Elvira Lara, Jan Monter Palau y Llúcia Garcia aspiran al Gaudí a la mejor actuación revelación.

Tras varios años con el centro de convenciones del Fòrum como escenario, los Gaudí consiguieron hueco este 2026 para desplegar la alfombra roja en el Gran Teatre del Liceu, en el corazón de La Rambla, lo que desde la organización esperan sea un acicate para que los barceloneses puedan acercarse a ver a las estrellas.

El desfile de protagonistas, habitual aparador de la moda catalana e internacional, empezará a las 18:30 horas.

La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, destacaba hace unos días a la prensa la oportunidad de que un lugar tan "mágico" acogiera la gala en una noche que, avanzó, tendría sorpresas a la altura de la ocasión.

En el balance de género de las finalistas, hay un 52 % de presencia femenina en las categorías principales. Un poderío del audiovisual de las mujeres que también se verá en la presentación de la ceremonia, que por primera vez llevaran a cabo cinco presentadoras.

Se trata de las intérpretes Nora Navas, Laura Weissmahr, Maria Molins, Carla Quílez y la artista musical Maria Arnal. Todas ellas dirigidas por Ainhoa Casado.

En el caso de Nora Navas, la noche podría ser especialmente 'movida' porque además está nominada esta noche por su papel protagonista en 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay.

Según la escaleta prevista, Magalí Sare y Salvador Sobral abrirán la ceremonia con diecisiete voces del Cor Geriona, dirigidas por Imma Pasqual.

Los espectadores de la gala en directo o televisión también podrán disfrutar de una interpretación -por el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals- de 'El cant dels ocells' con Giulietta Vidal, Irene Romo y la violonchelista Guillem Gràcia.

Más avanzada la gala, dos duetos esperados: el encuentro entre Joan Dausà y la actriz Zoe Bonafonte (que repetirán tras la inolvidable secuencia final de 'El 47') y la actuación conjunta de Marina Rossell y Maria Arnal. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Kospi surcoreano cae un 1,44 % siguiendo el cierre en rojo de Wall Street

Infobae

La producción de la industria alimentaria creció un 1,7 % en 2025

Infobae

La Bolsa española se gira al alza y tras la apertura sube el 0,12 % a pesar de Sabadell

Infobae

Las bolsas europeas siguen recogiendo beneficios presas de una fuerte volatilidad

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fantasma de las elecciones

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

ECONOMÍA

Los coches con más de

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros