Las cinco claves para seguir la ceremonia de los premios Gaudí que se entregan esta noche

Barcelona, 8 feb (EFE).- Este domingo a partir de las 21:30 horas, en el Gran Teatre del Liceu, se celebra la gran gala del cine catalán, unos premios Gaudí que cumplen la mayoría de edad en esta edición tras un año plagado de éxitos de crítica y taquilla de las películas de producción catalana.

Son 25 categorías y 85 títulos de producción catalana a concurso, incluidas 'Romería', la más nominada; 'Sirat', cuyas responsables catalanas podrían ganar un Oscar dentro de unos días, y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que se ha convertido en el documental más nominado en la historia de los galardones de la Academia catalana.

Estas son cinco claves para no perderse nada de la gran gala de la Academia del Cine Catalán:

Los filmes 'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad, parten como favoritas en esta edición de los Premios Gaudí al haber obtenido, respectivamente, trece, doce y diez nominaciones.

Las nominadas a mejor película son 'Esmorza amb mi', de Iván Morales; 'Estrany riu', de Jaume Claret; 'Muxart Frontera', de Judith Colell; 'Molt lluny', de Gerard Oms, y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera.

En cuanto a mejor película en lengua no catalana, compiten 'Los Tortuga', de Belén Funes; 'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad.

En cuanto a la interpretación protagonista, optan al Gaudí las actrices Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto, Miriam Garlo y Nora Navas, y los actores Manolo Solo, Mario Casas, Sergi López y Álvaro Cervantes ('Esmorza amb mi'), quien también está nominado a mejor actor secundario por 'Sorda', categoría en la que competirá con Àlex Monner, Asier Etxeandía e Ivan Massagué.

Bruna Cusí, Carla Linares, Elena Irureta y Nausicaa Bonnín compiten por el Gaudí a la mejor interpretación secundaria femenina; y Bernat Solé Palau, Elvira Lara, Jan Monter Palau y Llúcia Garcia aspiran al Gaudí a la mejor actuación revelación.

Tras varios años con el centro de convenciones del Fòrum como escenario, los Gaudí consiguieron hueco este 2026 para desplegar la alfombra roja en el Gran Teatre del Liceu, en el corazón de La Rambla, lo que desde la organización esperan sea un acicate para que los barceloneses puedan acercarse a ver a las estrellas.

El desfile de protagonistas, habitual aparador de la moda catalana e internacional, empezará a las 18:30 horas.

La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, destacaba hace unos días a la prensa la oportunidad de que un lugar tan "mágico" acogiera la gala en una noche que, avanzó, tendría sorpresas a la altura de la ocasión.

En el balance de género de las finalistas, hay un 52 % de presencia femenina en las categorías principales. Un poderío del audiovisual de las mujeres que también se verá en la presentación de la ceremonia, que por primera vez llevaran a cabo cinco presentadoras.

Se trata de las intérpretes Nora Navas, Laura Weissmahr, Maria Molins, Carla Quílez y la artista musical Maria Arnal. Todas ellas dirigidas por Ainhoa Casado.

En el caso de Nora Navas, la noche podría ser especialmente 'movida' porque además está nominada esta noche por su papel protagonista en 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay.

Según la escaleta prevista, Magalí Sare y Salvador Sobral abrirán la ceremonia con diecisiete voces del Cor Geriona, dirigidas por Imma Pasqual.

Los espectadores de la gala en directo o televisión también podrán disfrutar de una interpretación -por el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals- de 'El cant dels ocells' con Giulietta Vidal, Irene Romo y la violonchelista Guillem Gràcia.

Más avanzada la gala, dos duetos esperados: el encuentro entre Joan Dausà y la actriz Zoe Bonafonte (que repetirán tras la inolvidable secuencia final de 'El 47') y la actuación conjunta de Marina Rossell y Maria Arnal. EFE