Las lluvias, el viento y las nevadas provocan incidentes en toda la Península

Madrid, 7 feb (EFE).- Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están este sábado en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía, que se encuentra en nivel naranja (peligro importante), lo que ha provocado cortes de carretera e incidentes por toda la Península.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a las 14.30 de la mañana de que 168 carreteras permanecen cortadas por las intensas lluvias, tres de ellas en la red principal: la A-44 en Jaén (Campillo de Arenas), la A-32 en Villacarrillo sentido Albacete y la A-48 en Cádiz (Vejer de la Frontera).

Además, en varias regiones se ha tenido que desalojar a algunas poblaciones y se han notificado incidencias por caídas de arbolado, farolas y fachadas, así como cortes de tren, especialmente en Andalucía.

Más del 80 % de los cortes de carretera se concentran en la región de Andalucía, especialmente en el sur, donde las inundaciones han causado cuantiosos daños materiales en infraestructuras y explotaciones agropecuarias, y han obligado a desalojar a 11.000 personas de varias localidades.

Especial impacto ha tenido el temporal en el pueblo gaditano de Grazalema (Cádiz), completamente evacuado, mientras que el puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado las salidas previstas hoy hacia el puerto de Tánger Med (Marruecos).

En Granada, el Patronato de la Alhambra y Generalife continúa con los accesos peatonales a diferentes puntos del conjunto monumental cerrados.

La mayoría de los trenes de cercanías en Andalucía mantienen la suspensión este sábado, según ha comunicado Renfe, que ha alertado de la cancelación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), Cádiz (C1 y C1a) y la C2 de Málaga.

Los trenes AVE que circulan entre Madrid y Andalucía finalizarán su recorrido en la localidad de Villanueva de Córdoba, desde donde continúa prestándose el servicio por carretera hasta Córdoba.

La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil en toda la región y el Gobierno regional mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncaex).

Del mismo modo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamiento innecesarios en Andalucía y Extremadura y, si se llevan a cabo, no cruzar zonas inundables ni ríos.

La crecida del nivel de los ríos Gévora, Zapatón, Ardila y Alagónha obligó el viernes al desalojo de 800 personas en las pedanías de La Bazana y Valuengo (Jerez de los Caballeros), un centenar en las casas aisladas de las pedanías de Valdebótoa y Gévora (Badajoz), un total de diez en Plasencia y medio centenar en una urbanización de Coria.

Los bomberos de Valencia han realizado desde el jueves más de 500 servicios, y la Policía Local unos 300, a consecuencia del temporal de viento, que ha provocado la caída de árboles, farolas y antenas y el desprendimiento de techos y fachadas, con al menos dos personas heridas.

Una persona ha resultado herida leve por el desprendimiento de una parte de la fachada lateral de un restaurante y otra sufrió heridas al caerle encima una farola.

Los bomberos también tuvieron que actuar en el Polideportivo de Orriols, donde se desprendieron algunas placas del techo, y en el de Monteolivete, por la caída de un árbol en la pista de tenis.

En cuanto al alumbrado público, 21 farolas se han visto afectadas directamente por el viento o por desprendimientos, bien por caída de ramas sobre ellas o bien por la caída de la propia farola.

En los cementerios también se han producido caídas de ramas y de árboles.

El 112 Galicia ha registrado 311 incidencias: durante el jueves se registraron 306 avisos, mientras que en la madrugada del viernes hubo cinco incidencias menores, dos accidentes sin heridos.

En el total de incidencias destacan los problemas por árboles caídos (62 casos), los accidentes de tráfico sin heridos (52) y las actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencias (33).

Entre los incidentes figuran carreteras anegadas en Ourense y Pontevedra, y desprendimientos de tierra y piedras en carreteras en Lugo, donde también se han registrado inundaciones en viviendas.

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid atendieron ayer más de 150 incidencias provocadas por el temporal y Protección Civil realizó 23 intervenciones, relacionadas principalmente con daños materiales y atención sanitaria.

En Alcalá, el Ayuntamiento ha instalado un vallado alrededor del río y ha recomendado no acceder a la zona mientras se mantenga el actual nivel de alerta, además de proceder al cierre de los accesos a las zonas de Isla de los García y a la Isla del Colegio.

Asimismo, ha decretado el cierre del parking de la calle Río Tajuña, permitiendo únicamente la salida de los vehículos de aquellas personas que deban desplazarse a sus puestos de trabajo, pero impidiendo nuevas entradas.

La nieve afecta a 30 carreteras secundarias en toda la Península, dejando intransitables diez vías, la mayoría en Castilla y León.

En León no se puede circular por la LE-321 en Redipuertas, en Salmanca por la DSA-180 en La Hoya y por la DSA-191 en Candelario, y en Zamora por la ZA-103 en San Martín de Castañeda.

Además, es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 a la altura de Peña de Francia (Salamanca) y en Álvila, en la AV-932 a la altura de Herguijuela y en las N-502 y N-403 a la altura de El Pico. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)