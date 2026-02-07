Espana agencias

Investigan muerte de una mujer en el exterior de un cortijo incendiado en Antas (Almería)

Almería, 7 feb (EFE).- La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado este sábado en el exterior de un cortijo de Antas (Almería) que estaba ardiendo, un siniestro del que los bomberos han logrado rescatar a un hombre de edad avanzada atrapado en el interior.

Fuentes del 112 de Andalucía, el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense y la Comandancia de Almería han informado a EFE de que el suceso ha tenido lugar sobre las 08:25 horas en el paraje de Los Llanos, una zona rural próxima a una ITV y a las instalaciones de una empresa agrícola, en este municipio del levante almeriense.

A su llegada, los efectivos de extinción y seguridad se han encontrado con un escenario doble. Por un lado, la vivienda estaba afectada por las llamas y el humo, con un hombre mayor pidiendo auxilio desde el interior, atrapado tras los ventanales enrejados de un balcón.

Los bomberos han tenido que romper la estructura del balcón para poder extraer a la víctima, que era la única persona que se encontraba con vida dentro del inmueble y que ha requerido asistencia sanitaria por inhalación de humo.

Paralelamente, los servicios de emergencia han confirmado el hallazgo del cadáver de una mujer fuera de la vivienda, "enfrente" de la fachada.

Fuentes de los bomberos han precisado que el fallecimiento de esta persona no guarda relación directa con el incendio ni con la inhalación de humo, ya que el cuerpo se encontraba en el exterior antes de las labores de extinción y estaba ya bajo custodia de la Guardia Civil a la llegada de los efectivos del Consorcio.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento y ha ratificado que se mantiene abierta una investigación judicial para determinar las causas de la muerte y la posible relación entre el hallazgo del cadáver y el origen del fuego, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre la identidad de las víctimas o la naturaleza de las lesiones de la fallecida.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos del Levante, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios del 061. EFE

