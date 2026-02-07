AFE cree que Laliga debe dar explicaciones y muestra preocupación por salud de jugadores

Madrid, 7 feb (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó este sábado su preocupación por la salud de los jugadores del Rayo Vallecano y del Oviedo y opinó que LaLiga debe dar explicaciones sobre la suspensión del partido, a la vez que cuestionó su falta de previsión para evitarla y que no haya informado a los futbolistas.

Fuentes del sindicato mostraron a EFE su preocupación por la salud de los jugadores del equipo local, "por lo que tienen que sufrir día a día", según explicó su primera plantilla y su cuerpo técnico en un comunicado este viernes, y también por la de los del Oviedo, que han viajado a Madrid con el temporal que afecta a todo el país y que se encuentran en la capital sin poder jugar.

Para AFE, y con la previsión climatológica conocida desde hace semanas, "es incomprensible la falta de previsión a la hora de garantizar una alternativa", como buscar otro campo, que impidiera llegar a la suspensión del partido, dado que el estado del césped de Vallecas no tiene las condiciones requeridas para garantizar la integridad física de los futbolistas.

El sindicato consideró "lamentable" e "inaudito" que ni LaLiga ni el club hayan actuado después de las denuncias hechas por los jugadores rayistas desde hace meses, para adoptar medidas eficaces y "evitar llegar a un bochorno como el vivido, que perjudica gravemente la imagen de la competición y del fútbol español en su conjunto, tanto a nivel nacional e internacional".

En este sentido las mismas fuentes aseguraron que los problemas relacionados con el estado de los campos de entrenamiento, el césped del estadio y las instalaciones del club afectan de manera directa a las condiciones de trabajo, la planificación deportiva y la integridad física de los jugadores y jugadoras de todas las categorías del equipo.

Ante lo ocurrido, AFE afirmó que LaLiga es la que debe dar las explicaciones pertinentes ante la decisión adoptada como organizadora de la competición.

LaLiga anunció hacia las 10.00 horas de este sábado la suspensión del Rayo Vallecano-Oviedo, previsto para las 14.00 horas dentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, debido a que el terreno de juego del estadio de Vallecas no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.

La patronal destacó que el club ha realizado "importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad", pero "las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario".

Tras el anuncio de suspensión del encuentro, el Real Oviedo ha mostrado su malestar, ha calificado la situación de "vergonzosa" y ha anunciado que ejercitará "cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes".

El director deportivo del club asturiano, Roberto Suárez, recordó que antes de cada partido que el Oviedo disputa en su campo tiene que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones, por lo que "se han saltado todas las reglas", y que se sabía de sobra que el césped de Vallecas, que se acabó de poner ayer, es imposible que esté bien.

A última hora de este viernes los futbolistas de la primera plantilla del Rayo Vallecano y el cuerpo técnico exigieron a la presidencia del club condiciones de trabajo dignas en las instalaciones así como el cuidado de la afición, a través de un comunicado junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

En el mismo denunciaron que durante la pretemporada la plantilla estuvo casi tres meses sin poder entrenar en la Ciudad Deportiva debido al "mal estado" de sus campos y también el estado "deficiente, inestable e impracticable" del estadio de Vallecas. EFE