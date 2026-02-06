Espana agencias

Puente se reúne con sindicatos ferroviarios por tercer día seguido para evitar la huelga

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne este viernes por tercera jornada consecutiva con los sindicatos ferroviarios de CCOO, UGT y el de maquinistas, Semaf, con el objetivo de frenar la huelga convocada entre el próximo lunes, día 9, y el miércoles 11.

La reunión, prevista para las 9:30 horas de este viernes, busca evitar un parón que está convocado para todo el personal del sector: la operación, el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Los sindicatos reclaman la recuperación de los estándares de seguridad y un cambio de modelo en el sistema ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que han causado 47 fallecimientos, además de la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y problemas en el servicio de Rodalies.

Además de Puente, está prevista la presencia del presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quienes ya estuvieron presentes en las dos citas previas, aunque no lograron desbloquear un acuerdo para eludir el parón.

La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, destacó a la salida de la reunión de este jueves que se habían dado pasos, "pero no los suficientes para tener las cosas cerradas", por lo que la convocatoria de huelga seguía en pie.

El ministerio y los sindicatos se reunieron durante la mañana en una cita en la que estuvo presente Puente, mientras que por la tarde Transportes y los colectivos convocantes abordaron cuestiones "más técnicas", han explicado fuentes del sector.

Páez detalló que las propuestas de inversión en mantenimiento y personal de Renfe y el gestor de infraestructuras, Adif, tienen que concretarse en cifras, unos números que Transportes debe negociar con Hacienda.

El sindicato de maquinistas, Semaf, coincidió en que los avances no eran suficientes y apuntó a la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno y la Agencia de Seguridad Ferroviaria para definir nuevos protocolos más exigentes.

Para Semaf, la Agencia de Seguridad debe supervisar el sistema para todas las operadoras (además de Renfe, Ouigo e Iryo en alta velocidad) y establecer normas homogéneas que garanticen la calidad del servicio para los usuarios.

Las movilizaciones están convocadas, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación ferroviario (SCF), que han mostrado su malestar por no estar en las reuniones con el ministro.

Además de Adif y Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. EFECOM

EFE

