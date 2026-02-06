Espana agencias

El jurado elige 30 agrupaciones semifinalistas en el concurso del Carnaval de Cádiz

Cádiz, 6 feb (EFE).- El jurado del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz en su categoría de adultos comunicó anoche su segundo veredicto en el que determinó que un total de 30 agrupaciones pasarán a la fase semifinal, en concreto, siete coros, 10 chirigotas, 10 comparsas y tres cuartetos.

Según el acta leída esta madrugada sobre el escenario del Falla por la secretaria del jurado, han pasado a semifinales, en cuartetos, 'Crónica de una muerte más que anunciada', 'Los Latin King (de la calle Paskín)' y '¡Qué no vengan!'.

En coros continúan 'El sindicato', 'La ciudad perfecta', 'ADN', 'El reino de los cielos', 'La carnicería', 'Las mil maravillas' y 'La esencia'.

En chirigotas siguen 'Los hombres de Paco', 'Los Robin', 'Una chirigota en teoría', 'Los antiguos', 'Los Compay', 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiados)', 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)', 'Los que van a coger papas', 'Los que la tienen de mármol' y 'Ssshhhhh!!!'.

En comparsas estarán en la siguiente fase 'El manicomio', 'La camorra', 'El patriota', 'Los humanos', 'Los locos', 'OBDC. Me quedo contigo!', 'El jovencito Frankenstein', 'Los pájaros carpinteros', 'DSAS3' y 'Los invisibles'.

En comparsas no han alcanzado el corte en este orden 'Las muñecas' (437,58 puntos), 'La marea' (437,26), 'El desguace' (431,24), 'El hombre de hojalata' (419,64), 'La biblioteca' (410,45), 'Los hijos de Cádiz' (391,31), 'La Carne-Vale' (390,13), 'La palabra de Cádiz' (384,51), 'Las jorobadas' (382,54) y 'La condená' (380,01).

En chirigotas se han despedido 'Los Cadisapiens (La involución)', con 436,64 puntos; 'Nos hemos venío arriba' (430,20); 'Los semicuraos' (418,28); 'Seguimos cayendo mal' (411,16); 'Los camper del sur' (408,40); 'Los Muerting Planner, una chirigota pa to tus muertos' (407,58); 'Los Camerún de la Isla' (390,86); 'La purga, los que no pasan' (370,09); 'Los niños con nombre' (367,94); y 'L@s quince en las algas' (359,91).

En cuartetos tampoco ha logrado seguir 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete', con 352,8 puntos.

Las semifinales arrancarán este domingo después de la final juvenil, que comenzará hoy a las 17 horas, y de la final infantil, que se vivirá mañana sábado desde las 12 del mediodía, ambas también en el Teatro Falla.

El jurado dará a conocer qué agrupaciones pasan a la final de adultos, programada para el viernes 13 de febrero, cuando acabe la cuarta y última semifinal del concurso este miércoles 11 de febrero. EFE

EFE

