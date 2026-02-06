Coventry: "Dejemos que estos Juegos sean una celebración de todo lo que nos hace humanos"

Roma, 6 feb (EFE).- La zimbabuense Kristy Coventru, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), instó este viernes a hacer que los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 sean una "celebración de todo lo que nos hace humanos", durante la ceremonia de apertura que tuvo lugar en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

"¡Buenas noches, Italia! ¡bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026! Compañeros olímpicos, tanto si estáis aquí en Milán como en Cortina, Predazzo o Livigno: bienvenidos a vuestros Juegos. Y a todos los que nos veis, aquí en Italia y en todo el mundo, gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por creer en la magia de los Juegos Olímpicos", comenzó su discurso.

La máxima representante del deporte olímpico colocó a los atletas como ejemplo de lo que sucede en la vida cotidiana: "Cuando vemos a un atleta tropezar y encontrar la fuerza para levantarse, recordamos que nosotros también podemos hacerlo. Cuando vemos a rivales abrazarse en la línea de meta, recordamos que podemos elegir el respeto".

"Cuando vemos elegancia, valentía y amistad, recordamos el tipo de personas que todos queremos ser. El espíritu de los Juegos Olímpicos es mucho más que deporte. Se trata de nosotros y de lo que nos hace humanos", destacó.

Instó a permitir que estos Juegos sean algo que una a la humanidad.

"Así que dejemos que estos Juegos sean una celebración de lo que nos une, de todo lo que nos hace humanos. Esta es la magia de los Juegos Olímpicos: inspirarnos a todos a ser lo mejor que podemos ser juntos", espetó.

Y recordó sus orígenes africanos, con la palabra 'ubuntu': "Significa yo soy porque nosotros somos. Que crecemos al elevar a los demás. Que nuestra fuerza proviene del cuidado mutuo. No importa de dónde vengas, todos conocemos este espíritu que vive y respira en cada comunidad".

"Veo este espíritu con mayor claridad en los Juegos Olímpicos. Aquí, atletas de todos los rincones del mundo compiten ferozmente, pero también se respetan, se apoyan y se inspiran mutuamente. Nos recuerdan que todos estamos conectados, que nuestra fuerza proviene de cómo nos tratamos unos a otros y que lo mejor de la humanidad se encuentra en el coraje, la compasión y la bondad", añadió.

Además, Coventry agradeció a la organización italiana y a su voluntariado por la ceremonia, al tiempo que quiso darle importancia a lo que representa el fuego olímpico que viajó por todo Italia en los últimos 60 días como "faro de esperanza".

"Desde que se encendió por primera vez la llama olímpica, ha recorrido toda Italia, llevada por miles de personas y celebrada por millones. Gracias a todos los portadores de la antorcha y a todos los que salieron a animarlos", dijo.

"De norte a sur, de este a oeste, la llama brilla como un faro de esperanza para todos. Esta noche, esa llama encenderá el pebetero. Su luz brillará para los atletas y, a través de ellos, inspirará al mundo entero", añadió.

Coventry terminó su intervención con una palabras dirigidas a los atletas.

"Cuando era deportista, este era siempre mi momento favorito. Ver cómo esa llama iluminaba la noche. Ahí era cuando los Juegos se hacían realidad. Ahora es vuestro turno, compañeros olímpicos. Ahora es vuestro momento. Vuestros Juegos. Estamos deseando veros, animaros, inspirarnos con vosotros. Ver vuestra valentía. Vuestra fuerza. Ver lo mejor de la humanidad brillar ante el mundo. Dejad que vuestra llama encienda la esperanza, encienda la alegría e ilumine el camino para todos nosotros", sentenció. EFE