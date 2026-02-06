Espana agencias

3-1. El Leeds se aleja del descenso; el Forest se complica

Guardar

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El Leeds puso fin a su mala racha en el momento oportuno, con la visita a Elland Road del Nottingham Forest, en un duelo clave por la permanencia en la Premier (3-1) que le distancia de la parte baja de la tabla que aún amenaza a su adversario.

El conjunto de Daniel Farke está ahora a nueve puntos del antepenúltimo, el West Ham, que marca el descenso, del que se separó con su séptima victoria en la competición que enterró los resultados negativos obtenidos previamente con el empate contra el Everton y la derrota frente el Arsenal.

Todo lo contrario que el Nottingham Forest que acudió a la cita de la vigésima quinta jornada alentado por su buena racha. Cuatro sin perder -dos empates y dos victorias-. Pero tras la derrota en Leeds vuelve a sentir la amenaza de la terna de cola de la tabla.

Porque el cuadro de Sean Dyche no tuvo respuesta a los momentos de inspiración del equipo local, a la media hora del choque. En el 26, un pase largo de Ilia Gruev fue aprovechado por Jayden Bogle que ganó la espalda a la zaga visitante. Cuatro después, el Leeds hizo el segundo, en una jugada de James Justin que acabó con un asistencia sobre Noah Okafor que batió por segunda vez a Stefan Ortega.

La sentencia la firmó Dominic Calvert Lewin con un gol con el pecho, en un centro al área de nuevo de Ilia Gruev al inicio de la segunda parte.

Porque el acierto del Nottingham Forest no llegó hasta el tramo final, con el partido decidido. En un pase desde la derecha de Omari Hutchinson que cabeceó a la red el italiano Lorenzo Lucca que estableció el resultado definitivo y que deja al Forest a seis puntos del West Ham que el sábado visita al West Ham en su encuentro de la vigésima quinta fecha. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo, "orgulloso" de Moreno ante el temporal frente a Sánchez: "Coge un helicóptero, está 20 minutos y se va"

Feijóo, "orgulloso" de Moreno ante

Sánchez reprocha a Feijóo y Ayuso "apoyar al acosador" y no a la "víctima" que denunció al alcalde de Móstoles

Sánchez reprocha a Feijóo y

Podemos apela al apoyo de los "desencantados" con el PSOE y se reivindica como la izquierda valiente ante PP y Vox

Podemos apela al apoyo de

Rubi: "Ganar significa derrumbar una puerta importante"

Infobae

Sarabia: “Tengo confianza en que el equipo va a volver a crecer”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP invita a Vito

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

ECONOMÍA

La Unión Europea anuncia un

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey