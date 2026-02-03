El único acusado del crimen del canónigo en València, culpable del asesinato junto a otra persona

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato al único acusado del crimen del canónigo de la Catedral de València en 2024. Y lo hizo junto a otra persona. Asimismo, se le considera culpable del delito de robo con violencia de las tarjetas de víctimas y del delito de estafa continuada.

En concreto, siete miembros del jurado han considerado al acusado culpable, frente a otros dos que no lo han determinado así, de la muerte del canónigo en unión de otra persona que fue el autor material del crimen.

El hombre, que fue juzgado la pasada semana en la Audiencia de Valencia, se declaró "inocente" de la muerte de Alfonso, de 79 años, y de hecho afirmó que ni siquiera se acercó al domicilio de la víctima, aunque sí que admitió haber utilizado las tarjetas de la víctima que, según aseguró, le dio un conocido suyo, Manuel, hombre al que la policía no ha identificado.

"Está mal haber cogido las tarjetas, pero yo no sabía que estaba muerto", se justificó durante el juicio. Del mismo, negó haber tenido relaciones con la víctima, que se subía chicos vulnerables a su piso para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, según declararon diversos testigos.

Por contra, Fiscalía considera que aunque no se puede afirmar que el acusado fuera quien "le apretara el cuello y le tapara la boca" para asfixiarle en este crimen "brutal", el procesado sí que tuvo "una participación directa, eficaz y decisiva en los hechos". Por ello, solicita 28 años de cárcel por los tres delitos.

(((Habrá ampliación)))