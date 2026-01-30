Suspendida la declaración de Martín Villa por la primera víctima mortal de la Transición

Alicante, 30 ene (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha acordado la suspensión las declaraciones en calidad de investigados previstas para este febrero de un agente de la extinta Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, y del exministro Rodolfo Martín Villa, en relación con la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Téofilo del Valle, en 1976.

Así lo ha establecido el juez de Elda en una providencia firmada el 27 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, sobre las declaraciones inicialmente previstas para el 4 de febrero.

En dicha providencia, contra la que cabe recurso en tres días, se señala que se suspenden las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha señalado en un comunicado que aunque las declaraciones estaban previstas por la jueza Yolanda Julia Candela Quesada, la reciente incorporación al juzgado del juez Francisco José Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones.

Para el colectivo, la providencia es contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene. De esta forma, entienden que en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas.

CEAQUA ha interpelado tanto al tribunal de Instancia de Elda para que anule la providencia y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca como a la Audiencia Provincial para que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa y al Gobierno y grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad.

El asesinato de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.

En noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite la querella interpuesta por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio del Valle, tanto contra el policía que en 1976 presuntamente le asesinó a tiros, el referido Daniel Aroca del Rey, como contra los mandos que le dieron cobertura de la extinta Policía Armada y los responsables políticos, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa. EFE