Espana agencias

Suspendida la declaración de Martín Villa por la primera víctima mortal de la Transición

Guardar

Alicante, 30 ene (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha acordado la suspensión las declaraciones en calidad de investigados previstas para este febrero de un agente de la extinta Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, y del exministro Rodolfo Martín Villa, en relación con la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Téofilo del Valle, en 1976.

Así lo ha establecido el juez de Elda en una providencia firmada el 27 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, sobre las declaraciones inicialmente previstas para el 4 de febrero.

En dicha providencia, contra la que cabe recurso en tres días, se señala que se suspenden las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha señalado en un comunicado que aunque las declaraciones estaban previstas por la jueza Yolanda Julia Candela Quesada, la reciente incorporación al juzgado del juez Francisco José Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones.

Para el colectivo, la providencia es contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene. De esta forma, entienden que en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas.

CEAQUA ha interpelado tanto al tribunal de Instancia de Elda para que anule la providencia y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca como a la Audiencia Provincial para que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa y al Gobierno y grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad.

El asesinato de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.

En noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite la querella interpuesta por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio del Valle, tanto contra el policía que en 1976 presuntamente le asesinó a tiros, el referido Daniel Aroca del Rey, como contra los mandos que le dieron cobertura de la extinta Policía Armada y los responsables políticos, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae

El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su mujer en Córdoba en 2022

Infobae

Urtasun replica a PP y Vox que la regularización de migrantes es “competencia nacional”

Infobae

Juez pide a Alemania investigar si hubo fraude en el fabricante de fármaco para la retina

Infobae

Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja