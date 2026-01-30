El español Martín de la Puente pasa a la final de silla de ruedas en Australia

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- El tenista español Martín de la Puente se clasificó este viernes para la final en silla de reudas del Abierto de Australia tras imponerse al británico Alfie Hewett, primer cabeza de serie, por 6-4 y 6-4 en un partido que se resolvió en 1 hora y 27 minutos.
Con un juego sólido y eficaz desde el fondo de la pista, De la Puente confirmó su gran momento de forma en el primer Grand Slam de la temporada.
El jugador gallego, que firma la mejor actuación de su carrera en Melbourne, se enfrentará al japonés Tokito Oda, número dos del mundo, después de que este derrotara al argentino Gustavo Fernández, cuarto. EFE
(foto)
