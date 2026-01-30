El defensa Fali se desvincula del Cádiz

Cádiz, 30 ene (EFE).- El defensa central Rafael Jiménez Jarque 'Fali', que esta temporada no ha llegado a debutar por una lesión, se desvincula del Cádiz, entidad que ha resuelto la rescisión del contrato de manera unilateral, informó este viernes el club andaluz.

El zaguero valenciano, de 32 años, llegó al Cádiz en la temporada 2019-20 para disputar la recta final de Liga en Segunda División y en la campaña siguiente comenzó a ser una pieza importante en la retaguardia de la formación amarilla.

En esa temporada, la del ascenso a Primera División, jugó treinta partidos y anotó su primer gol con la camiseta del Cádiz, y en los cursos posteriores disputó 34, 28, 25 y 30 encuentros, hasta perder protagonismo la pasada temporada, en la que actuó como titular en diecinueve partidos.

Una lesión en la pretemporada ha impedido que el defensa pudiera debutar en esta campaña, en la que el Cádiz ha resuelto su rescisión de manera unilateral por “criterios profesionales y contractuales”, argumenta el club en el comunicado. EFE

jsb/agr/jpd