Un fuerte temporal en el norte de Japón deja a 7.000 viajeros varados en el aeropuerto

Tokio, 26 ene (EFE).- Un fuerte temporal de nieve en la zona norte de Japón dejó este lunes cerca de 7.000 personas varadas en el Nuevo Aeropuerto de Chitose, en la isla nipona de Hokkaido, tras la cancelación de varios trenes.

Las fuertes nevadas en áreas como Sapporo, capital de Hokkaido, dejaron un total de 54 centímetros de nieve acumulada en apenas 24 horas, la cifra más alta desde que se tienen registros, según cifras recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Como resultado, las líneas de tren que conectan la ciudad de Sapporo con el aeropuerto han sido suspendidas, dejando cerca de 7.000 pasajeros a la espera ante un temporal que alcanzó este domingo su pico.

La situación ha provocado largas filas en las diferentes líneas de tren y paradas de taxi, con cientos de pasajeros que desde el domingo esperan que se reanude la actividad habitual.

En estas últimas semanas, Japón ha experimentado olas de frío que han dejado fuertes temporales a lo largo de todo el territorio, con nevadas significativamente superiores a la media en las zonas cercanas al mar de Japón, donde convergen varios flujos de aire polar y nubes cargadas de hielo.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón pide cautela desde la semana pasada a los habitantes del país, advirtiendo sobre las fuertes nevadas y sus consecuencias en el tráfico, además del peligro de posibles avalanchas y cortes de circulación en algunos puntos del archipiélago. EFE

