Fedea calcula un déficit de la Seguridad Social de 69.800 millones sin transferencias

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Fedea ha estimado que el "déficit básico" de la Seguridad Social, es decir sin tener en cuenta las transferencias que cada año le hace el Estado, continúa aumentando hasta situarse en 69.783 millones en 2025, un 5,8 % más que en 2024.

Según la actualización de series de la Seguridad Social publicadas este jueves, los ingresos de la Seguridad Social han crecido a buen ritmo durante los dos últimos años, un 7,8 % en 2024 frente a 2023 y un 7,2 % en 2025 frente a 2024, mientras que sus gastos han crecido a un ritmo ligeramente inferior (7,8 % y 6,4 %, respectivamente).

Pero, añade Fedea, si se excluyen las transferencias del Estado -que en 2025 cifra en 61.342 millones- el déficit básico del sistema ha continuado aumentando hasta esos 69.783 millones, resultado de unos gastos de 257.945 millones frente a unos ingresos de 188.162 millones.

Con las transferencias, el déficit se sitúa en 8.441 millones, un 11,3 % inferior al de 2024, según sus cálculos.

Fedea también añade que, a pesar de la reactivación del Fondo de Reserva con las nuevas cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), sigue creciendo la deuda neta del sistema, "a un ritmo de en torno a 6.000 millones de euros anuales".

Hasta 2011, expone el informe de Fedea, los ingresos del sistema antes de transferencias del Estado permitían cubrir sus gastos contributivos pero de 2012 en adelante "ha sido necesario inyectar al sistema un volumen creciente de recursos procedentes de impuestos generales para complementar la financiación de las prestaciones contributivas".

Esto, apuntan, ha exigido un fuerte aumento de las transferencias del Estado, cuyo volumen se acerca en la actualidad a los 4 puntos del PIB.

Para Fedea el déficit de la Seguridad Social debería calcularse excluyendo esas transferencias y el conjunto del déficit debería tratarse como un préstamo del Estado a la Seguridad Social.

Mientras esa condición no se cumpla, añaden, lo que se hace "es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo".EFECOM

