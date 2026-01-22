Espana agencias

El fundador de Civitatis se convierte este jueves en el segundo turista espacial español

Madrid, 22 ene (EFE).- El empresario vallisoletano Alberto Gutiérrez se convertirá este jueves en el segundo turista espacial español en cruzar la línea de Kármán, considerada internacionalmente "la frontera del espacio" en la misión NS-38 de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos.

De acuerdo con el plan de vuelo, Gutiérrez partirá hoy hacia el espacio a las 8:30 horas CST (15:30 hora peninsular española) desde la plataforma de lanzamiento Launch Site One, en el oeste de Texas, junto a cuatro personas y la doctora Laura Stiles, directora de operaciones de lanzamiento de New Shepard de Blue Origin.

Con este vuelo, Gutiérrez se convierte en el segundo turista espacial español que alcanza la línea de Karmán (que recibe su nombre del físico e ingeniero austro-estadounidense Theodore von Kármán), considerada el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

El aventurero, montañero y presentador Jesús Calleja fue el primer turista espacial español en cruzar la línea de Kármán, el pasado 25 de febrero.

Solo dos españoles han tenido el privilegio de ver la Tierra desde el espacio antes que Calleja, pero no eran turistas, sino astronautas: Miguel López-Alegría, en 1995, y Pedro Duque, en 1998.

Los vuelos de New Shepard duran entre 10 y 12 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje con paracaídas y los tripulantes pasan en torno a 3 minutos observando las vistas.

Según la web de Blue Origin, Alberto Gutiérrez es "un emprendedor, tecnólogo y trotamundos que ha visitado más de 100 países en los siete continentes". De su experiencia viajera creó Civitatis, una plataforma en tours y actividades, de la que actualmente es su ex consejero.

Desde su primer vuelo tripulado en julio de 2021, Blue Origin ha realizado hasta ahora 16 misiones con pasajeros a bordo, inaugurando así una nueva era del turismo espacial y confirmando la intención de la compañía de popularizar los vuelos comerciales.EFE

EFE

