Taberner cae en su debut ante la solidez del italiano Sonego

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- El tenista español Carlos Taberner, 99 del ránking ATP, quedó este martes eliminado del Abierto de Australia en la primera ronda, tras enfrentarse al italiano Lorenzo Sonego, 40 del mundo, en un encuentro que se saldó en 6-3, 6-0 y 6-3.

En su debut en el Abierto de Australia, Taberner, de 28 años y originario de Valencia, ofreció resistencia durante una hora y 44 minutos, aunque no logró imponerse y quedó eliminado frente al italiano, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá al también italiano Lorenzo Musetti o al belga Raphael Collignon, una vez se resuelva el cruce entre ambos.

El español opuso resistencia, pero acabó cediendo ante el empuje del italiano, con un Sonego muy sólido al servicio y eficaz en los momentos clave.

Taberner compitió con dignidad, especialmente en el primer set, en el que mantuvo el pulso desde el fondo de la pista y buscó llevar la iniciativa con su derecha. Sin embargo, el italiano elevó el nivel a partir del segundo parcial, que resolvió con un contundente 6-0, aprovechando los errores del español y su superioridad con el saque.

En el tercer set, el valenciano trató de reaccionar y llegó a encadenar varios juegos, pero Sonego supo frenar el intento de remontada con potencia y regularidad. Un quiebre definitivo en el tramo final cerró el encuentro y certificó la clasificación del italiano para la segunda ronda.

En el Abierto de Australia 2025, Carlos Taberner firmó una actuación destacada en la fase previa al imponerse en su primer compromiso contra el local Edward Winter por 6-4 y 7-5, lo que le permitió acceder al cuadro final del torneo.

Sin embargo, su paso tras el sorteo no fue del todo fructífero: como en ediciones anteriores, no logró superar la primera ronda de un Grand Slam, quedando eliminado antes de avanzar entre los 128 mejores. EFE

