La constitución de la Asamblea extremeña, un termómetro para saber si PP y Vox dialogan

Mérida, 20 ene (EFE).- La Presidencia de la Asamblea de Extremadura, cuya constitución plenaria se celebra este martes, recaerá en el PP si se mantiene el estancamiento del diálogo con Vox.

A escasas horas para la celebración de dicha sesión plenaria, ambas formaciones políticas han dejado el diálogo, después de que el PP afirmar que Vox les había comunicado la paralización de las negociaciones para investir a María Guardiola en Extremadura a la falta de acuerdo sobre los fondos con los que deberían estar dotados las consejerías que pueda asumir su formación.

Los cargos en la cámara legislativa y en el futuro Ejecutivo forman parte de las negaciones entre PP y Vox, además de las propuestas de ambos programas electorales y las líneas maestras del proyectos presupuestario.

Con esta ruptura del diálogo, como así ha apuntado el PP a tenor de la información que tenía, la sesión plenaria de este martes, salvo algún acuerdo de última hora, llevará al PP a ocupar la Presidencia.

Sin embargo, Vox ha afirmado que en ningún momento ha comunicado una ruptura de negociación, sino que se ha limitado a trasladar a María Guardiola su "disgusto y rechazo por el insulto de la oferta negociadora que hasta la fecha nos ha hecho".

La persona que ocupará este cargo saldrá de la votación nominal y secreta que tendrá lugar en esta sesión. Si en la primera votación ningún candidato/a obtiene mayoría absoluta, se procederá a realizar una segunda y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos.

Las elecciones anticipadas del pasado 21 de diciembre otorgaron 29 escaños al PP, 18 al PSOE, 11 a Vox y 7 a Unidas por Extremadura.

En caso de empate se repetiría la votación y, si el empate persistiera, se considerará elegido el candidato de la lista más votada en las elecciones, que fue el PP.

Previamente, y al inicio de la sesión, quedará constituida la Mesa de Edad, que estará presidida por la diputada María Jesús Salvatierra (Vox) por ser la de mayor edad, y como secretarios los dos más jóvenes de entre los diputados asistentes, que son Zulema Romero (PP) y Aitor Vaquerizo (PSOE). EFE