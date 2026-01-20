España se consolida como la décima potencia mundial en investigación antártica

Madrid, 20 ene (EFE).- Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) concluye que España es la décima potencia mundial en investigación antártica tras analizar la evolución de la producción científica española en la Antártida y sus redes de colaboración internacional, que suman más de 2.200 publicaciones y alianzas con 40 países.

El trabajo, publicado en Antartic Science y liderado por el Departamento de Ecología de la UAM, ha analizado las tendencias en la producción científica y las redes de colaboración que han marcado la investigación española en el continente blanco tras treinta años de cooperación global.

El estudio revela un crecimiento sostenido en la producción científica española, que se ha multiplicado en las últimas tres décadas, alcanzando 2.287 publicaciones entre 1980 y 2023, muchas de ellas en revistas de alto impacto.

Felipe Ríos, primer firmante del estudio, ha destacado que estaactividad es posible gracias a una extensa red de colaboraciones con más de 40 países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia y Chile.

El estudio dedica un capítulo especial a la figura de Andrés Barbosa, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuya labor "fue decisiva para consolidar la ecología polar en España", ha añadido la UAM.

Autor de 71 publicaciones y con más de 1.400 citas, "es uno de los científicos que más ha contribuido al desarrollo de la investigación en el continente, abriendo camino e inspirando a nuevas generaciones", ha indicado la investigadora de la UAM Ana Justel.

Por otro lado, Javier Benayas, catedrático de Ecología de la UAM y responsable de la investigación, ha recalcado que "la cooperación internacional seguirá siendo clave para afrontar los desafíos futuros en la región".

El cambio climático, la protección de los ecosistemas y la gestión del turismo "exigen una ciencia abierta y colaborativa que trascienda fronteras", ha añadido el experto. EFE

