Nadal envía su apoyo a las familias de las víctimas del accidente de tren con 39 muertos

Redacción Deportes, 19 ene (EFE).- El extenista español Rafael Nadal extendió sus condolencias a familiares y amigos de las 39 victimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), así como sus mejores deseos para la recuperación de los heridos en el siniestro.

"Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Adamuz. Os envío un fuerte abrazo y todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles", escribió Nadal en su cuenta de la red social X.

Nadal también envió un mensaje de "ánimo" y sus "mejores deseos para las personas heridas, con la esperanza de que se recuperen lo antes posible".

Un total de 39 personas han fallecido, según han indicado a EFE fuentes de la investigación, y 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, tras el accidente de un tren que cubría el trayecto de Málaga a Madrid, tras descarrilar sus tres últimos vagones e invadir la vía contigua por la que circulaba otro convoy con destino a Huelva. EFE