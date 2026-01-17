El cómic de no ficción se consolida en 2026: Las inquietudes del telediario, en viñetas

Madrid, 17 ene (EFE).- El cómic de no ficción, ya sea de autoría nacional o internacional, se consolida en 2026. Las inquietudes por la guerra, la política, la economía y los temas sociales o aquellos que tengan que ver con la cotidianidad se consolidan en las viñetas del primer trimestre.

En declaraciones a EFE, la directora literaria de Salamandra Graphic, Catalina Mejía, subraya que los lectores "buscan en los cómics las historias reales que ven en los telediarios", mientras que la responsable de novela gráfica de Planeta Cómic, Miriam Rodríguez, considera que la historia, las adaptaciones literarias y el costumbrismo son los contenidos que "marcan tendencia".

Según Rodríguez, todo está relacionado con el tipo de lector: el que demanda novela gráfica es el mismo que lee narrativa y, por ello, los intereses coinciden.

Para febrero, Planeta Cómic prepara 'Lorquiana', de Salva Rubio y la ilustradora María Badía. Esta novela gráfica teje en su solo argumento tres obras del universo lorquiano: 'Bodas de sangre', 'Yerma' y 'La casa de Bernarda de Alba'.

Otra adaptación de Planeta Cómic para este trimestre es 'La séptima función del lenguaje', de la novela homónima de Laurent Binet (Seix Barral), y la segunda entrega del romantasy LGTBI+ 'Les Normaux', de Janine Jansen y S.Al Sabado.

Y para los pequeños, nuevas andanzas de 'Lili Ghost', de Jc Deveney.

El 29 de enero estará en librerías 'Okinawa, el viento habla', de Susumu Higa (Reservoir Books), un cómic que relata la batalla de Okinawa (1945) en la que un tercio de la población de la isla fue aniquilada durante la invasión estadounidense.

En febrero, Reservoir Gráfica publica 'Malas ideas', de Carlota Juncosa. Una mirada a los 90 y al descubrimiento del grafiti.

También saca 'Los hijos del Topo', una trilogía de Alejandro Jodorowsky ilustrada por José Ladrönn que llega medio siglo después de la película de culto, 'El Topo'.

Y ya en marzo, 'El debutante. Barrio 5' (Rerservoir Books), el cierre de la crónica de vida del autor de 'Paracuellos', Carlos Giménez, y 'Dos mujeres desnudas', de Luz, la obra de un superviviente a los atentados de Charlie Hebdo.

En marzo, Salamandra Graphic publica 'Los domingos también', de Juan Berrio, un retrato de lo cotidiano, donde lo ordinario se convierte en extraordinario.

También este trimestre, Salamandra publica 'El diario de Samuel', de Émilie Tronche, y 'El viaje de Shuna', de Hayao Miyakazi, sobre la autoexigencia y el miedo al fracaso.

En el cómic infantil continúa 'Bono vs Mono', con las historias de humor de Jamie Smart, de Destino, que también edita 'El detective Sopapo y tú'.

Desde Astiberri, que cumple 25 años en 2026, ponen el foco en las adaptaciones al cómic de clásicos de la narrativa. Es el caso de José Luis Munuera con 'El hombre que podía hacer milagros', el relato corto de H.G Wells.

Otra adaptación es la nueva obra de Albert Monteys: 'La conjura de los necios', de John Kennedy Tole que ganó el Pulitzer en 1981.

También apuesta la editorial por la autoría nacional. Astiberri publicará 'Meseta', de Luis Bustos; 'Cómic Radical', de Antonio Hitos; 'Anatomía de un esqueleto' de Pep Broncal, y 'Abandonados' de David Muñoz y Tirso Cons.

En el infantil habrá nuevas series: 'El bosque de Oreka', de Paco Sordo, y el autoinclusivo 'Pim, pam, pum', de Atolonia.

Por parte de SM, sigue en racha la colección 'Policán' creada por Jorge y Berto.

El 21 de enero sale un cómic en clave femenina para reconstruir el mundo antiguo: 'La mujer como lo humano. Al principio de la historia', de Ulli Lust (Garbuix Books).

Ya en febrero Garbuix publica 'Mis rollos de cuarentona', de Aude Picault, una parodia para atravesar la crisis de los cuarenta.

En 2026 se asienta el manga, que ya supone el 50 % del mercado del cómic nacional.

El manga de Osamu Tezuka sigue vivo gracias a la editorial SM, que publica una nueva versión de 'Único', con guión de Samuel Satin y dibujo de Gurihiru.

En marzo, Planeta Cómic saca 'Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos', mientras que Panini Cómics tiene en cartera como novedades 'Nos vemos a medianoche #1', de Luria y 'Salaryman #3', de Ten Ishida. EFE

