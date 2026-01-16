Espana agencias

Nico Serrano se cae a última hora de la convocatoria para Mallorca por una lesión muscular

(actualiza con la baja a última hora de Nico Serrano)

Bilbao, 16 ene (EFE).- El jugador del Athletic Club Nico Serrano se ha caído a última hora de la convocatoria para el partido liguero de mañana ante el RCD Mallorca en Son Moix por una lesión muscular y, por tanto, no viaja a Palma.

Según ha informado el Athletic, tras el entrenamiento de hoy a Serrano "se le han realizado las pruebas pertinentes y se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor mediano de su pierna izquierda".

Como consecuencia, el delantero navarro, que "queda pendiente de evolución, no viaja con el resto de sus compañeros a Mallorca".

La baja de Serrano la palía el regreso a la convocatoria de Alex Berenguer, baja el martes en Copa del Rey, al resentirse antes de viajar a León de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que ya le afectó a finales de septiembre.

La de extremo canterano se suma a las seis bajas que sufre mañana el Athletic. Las de Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Las cuatro últimas de larga duración.

A Laporte, con una lesión muscular, y a Vesga, con unas molestias en la zona lumbar, Valverde les espera disponible en los próximos partidos.

Por su parte, siguen en la citación, como en las últimas semanas, los 'cachorros' Selton Sánchez, centrocampista, e Iker Monreal, central.

Así, los 22 convocados por Valverde para mañana son Unai Simón: Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta: Padilla, Gorosabel, Lekue, Monreal, Adama, Rego, Selton, Unai Gómez, Alex Berenguer, Robert Navarro y Urko Izeta. EFE

