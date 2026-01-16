España resolvió en 2025 un 67 % más de peticiones de protección internacional que en 2024

Madrid, 16 ene (EFE).- La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior resolvió en 2025 un total de 160.951 solicitudes de asilo, un 67,2 % más que en el año anterior y la mayor cifra desde que se creó la oficina en 1992.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, en 2025 se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional, una cifra menor que la de peticiones resueltas y que sitúa a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea, por detrás de Alemania y Francia.

El país de procedencia con más solicitudes presentadas fue Venezuela, con 85.413 peticiones, que representa un 59,2 % del total de las peticiones y un aumento de 20 puntos respecto a 2024.

En segundo lugar se sitúa Mali, con 16.004 solicitudes. Estos dos países son los únicos de los 20 con más peticiones cuya cifra de solicitudes ha aumentado respecto a 2024. Por número de peticiones, les siguen Colombia (14.524), Perú (3.511) y Senegal (3.333).

Las comunidades autónomas donde más se han presentado estas solicitudes son la Comunidad de Madrid (43.585), Andalucía (20.013) y Cataluña (17.206).

Durante el 2025 se concedieron 7.838 estatutos de refugiado, el más garantista, un 23,3 % más que en el año anterior. Las cinco nacionalidades a las que más se otorgó esta protección son Nicaragua, Colombia, Afganistán, Honduras y El Salvador.

En el mismo periodo de tramitó la protección subsidiaria para 10.103 ciudadanos y a 57.334 personas, venezolanos en su mayoría, recibieron una autorización de residencia por razones humanitarias.

Según estos datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 11,2 %.

El año pasado se presentaron más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida -personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado y manifiestan carecer de nacionalidad- y se resolvieron 2.242 expedientes, lo que supone un aumento de más del 146 % frente a 2024.

Además se ha otorgado protección temporal a 30.625 personas desplazadas por la invasión rusa a Ucrania, lo que eleva a más de 262.000 el número de ciudadanos amparados por esta figura en España. EFE