El Aston Villa vende a Malen al Roma por 23 millones

Londres, 16 ene (EFE).- El Aston Villa ha vendido al atacante holandés Donyell Malen al Roma por 21 millones de libras (23 millones de euros).

Malen, autor de siete goles esta temporada para el Villa, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo, ha salido, pese a ser uno de los mejores revulsivos de la categoría, por la necesidad de liberar salarios y conseguir dinero de los 'Villanos' y por la necesidad del holandés de jugar más minutos.

El atacante llegó del Borussia Dortmund hace un año y ha disputado 46 partidos con el Villa, marcando diez goles.

Reforzará el ataque del Roma, que es quinto en la Serie A. EFE