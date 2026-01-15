Ramis: “El terreno de juego está hecho un desastre y nos perjudica a los dos”

Burgos, 15 ene (EFE).- El técnico del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, centró parte de su análisis tras la eliminación copera en el mal estado del césped, un factor que, a su juicio, condicionó el partido, aseguró que el campo “está hecho un desastre” y subrayo que esa situación “perjudica a los dos equipos”.

Así mismo, Ramis consideró que ya es complicado que ese mal estado pueda mejorar a corto plazo de cara al partido del domingo frente al Huesca.

Más allá del resultado, Ramis se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y consideró injusto el marcador final porque "no refleja lo que se ha visto en el campo”, destacando que su equipo generó ocasiones suficientes como para haber marcado y meterse de lleno en la eliminatoria.

“Por juego, dominio y llegadas, merecimos algo más”, insistió el entrenador, quién valoró especialmente la segunda parte de los suyos, en la que el Burgos dominó por momentos y obligó al rival a defenderse cerca de su área.

Por último, Ramis felicitó a sus jugadores por el esfuerzo y la actitud mostrada, agradeció el apoyo de la afición y pidió centrarse ya en la Liga.

“Cuando el equipo da esta cara, solo cabe felicitarlo y recuperar fuerzas de cara al domingo”, concluyó tras despedirse de la Copa del Rey. EFE

vfr/plv