Espana agencias

El PP se rearma en A Coruña para un "asedio largo, difícil y duro" contra Sánchez

Guardar

A Coruña, 11 ene (EFE).- El Partido Popular se ha reunido este fin de semana en A Coruña para rearmarse internamente y reforzar su estrategia para un "asedio" a la Moncloa que será "largo, difícil y duro", como ha pronosticado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Muñoz ha participado en una mesa de portavoces, en el marco de la 28ª reunión interparlamentaria del partido, y en ella ha afirmado que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "encastillado" y a los socialistas "fanatizados".

Por lo tanto, es necesario que el PP prepare "un asedio" por "desgaste", que se prevé "largo, difícil y duro".

Para ello, ha agregado la portavoz popular, es precisa una estrategia no de fuerza bruta, sino de una "coherencia" que "requiere de valentía y de lealtad", ha dicho al ritmo de 'The Eye of the Tiger', de Survivor, la canción principal de la banda sonrosa de la película 'Rocky'.

La lección de esta saga de películas, ha añadido, es que no sirve con pegar más fuerte, sino que hay que "aguantar más". "Si te caes, te levantas una vez, diez veces, cien veces, hasta que vences, pues gana el que se levanta cada una de las veces que le tiran", ha agregado.

Muñoz ha reclamado, como hizo el sábado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en una intervención privada ante los participantes (parlamentarios nacionales, europeos y regionales), "hacer oposición sin cuartel".

En su intervención ha citado varias propuestas del partido por si llega al gobierno, como la construcción de "cientos de miles de viviendas" o "una financiación autonómica justa, solidaria y redistributiva".

"A mi país vienes con un contrato de trabajo y te recibimos con los brazos abiertos, vienes a contribuir, si vienes a delinquir, te vas a tu casa", ha añadido en materia de inmigración.

Vivienda, seguridad, economía, empleo y regeneración democrática han sido los cuatro ejes de esta reunión, de la que han salido propuestas como rebajas fiscales para la compra de vivienda al 4 % tanto para vivienda nueva como de segunda mano o rehabilitación; la aplicación de la inteligencia artificial para modernizar procesos burocráticos, dar protagonismo a la financiación local o el compromiso "claro" de expulsar a los 'okupas' en un periodo de 24 horas.

Junto a las propuestas, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, encargado de la organización del encuentro, ha concluido que el PP ha dejado claro en esta cita en A Coruña que tiene respuestas, medidas y soluciones "para todos los problemas que está generando el sanchismo".

Ha agregado que Pedro Sánchez no puede dar respuestas a los problemas de los españoles porque él es el principal problema y se ha mostrado convencido de que la "dignidad, la gestión y el sentido de Estado" llegará de la mano de Feijóo.

De su gestión en estos casi cuatro años al frente del PP, ha dicho que no solo ha logrado unir el partido y que los españoles sepan que tiene un proyecto alternativo, sino que también ha conseguido ganar en todas las elecciones a las que se ha presentado. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ester Muñoz recrimina a Vox sus ataques al PP: "Los que pensábamos que iban a ayudarnos, nos lanzan piedras"

Ester Muñoz recrimina a Vox

Bernabé recalca que con la nueva financiación "la Generalitat podría pagar a Valencia la deuda de 160 millones"

Bernabé recalca que con la

Hoy será noticia. Martes, 10 de enero

Infobae

Bordalás: "Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie"

Infobae

Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España