Manolo González: "No nos confiamos"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 10 ene (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que el equipo no bajará la guardia ante el Levante, penúltimo en la clasificación, y ha destacado la relevancia del cambio de técnico, con la llegada del portugués Luis Castro al cuadro rival.

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha insistido en que el bloque debe mantener siempre la máxima entrega para evitar sorpresas: "No nos confiamos. Si no hacemos las cosas bien, no ganaremos a nadie. El equipo es consciente de lo que debe hacer para ganar mañana".

González ha recordado que el Levante llega a este encuentro tras vencer al Sevilla (0-3) y ha explicado en qué puede afectar la llegada del nuevo técnico. "Han cambiado de entrenador y esto te refuerza. En dos semanas es imposible que cambie un equipo de blanco a negro, por decir algo, pero tiene una fuerza mental mucho mayor. Cambia la mentalidad y el ánimo".

El preparador blanquiazul ha augurado un compromiso "complicado y difícil" y ha apuntado que tanto al Barcelona (2-3) como al Real Madrid (1-4) les costó ganar en el Ciutat de València. "Debemos hacer las cosas bien, como en cualquier campo", ha añadido.

Preguntado por el mercado de invierno, el entrenador ha confesado estar "muy tranquilo con la plantilla", pese a comentar que el club estudia posibles fichajes en esta ventana: "Lleva tiempo trabajando, pero no vamos a traer por traer. No es un tema que me preocupe, no es lo más urgente".

El técnico del Espanyol ha insistido en la importancia de que las posibles caras nuevas que lleguen en este mercado de invierno "tengan claro que deben venir a correr, trabajar y darlo todo". En caso contrario, ha vaticinado, no "entrará bien" en el vestuario periquito. EFE

