Hoy es noticia en España (18:00 horas)

POLÍTICA EXTERIOR

Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos

Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La propuesta de financiación deja un Illa eufórico, un Junqueras práctico y un PP irritado

Montero denuncia mentiras y noticias falsas sobre pactos de cesión a los independentistas

El PP garantiza que el sistema de financiación autonómica de Feijóo será "justo y solidario"

Illa defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia"

Junqueras exige "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar la nueva financiación

Sumar insta a Junts a pensar "de qué lado está" en el debate por el modelo de financiación y propone condicionar los 21.000 millones de la financiación a los servicios sociales

La nueva financiación autonómica: una propuesta para todos sin mayoría suficiente (ANÁLISIS)

PARTIDOS PP

El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las eleciones de Aragón

El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro

El PP insiste en construir y perseguir la okupación como soluciones en materia de vivienda

EH BILDU ASAMBLEA

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

DEBATE CATALUÑA

Puigdemont pide seguir "luchando" por Cataluña diez años después de ser elegido president

Diez años del inesperado "paso al lado" de Mas que aupó a Puigdemont a la presidencia (ANÁLISIS)

AGRICULTORES PROTESTAS

Los agricultores siguen cortando carreteras en Cataluña y bloquean el puerto de Tarragona

TIEMPO BORRASCA

Riesgo de aludes, nevadas y viento ponen este sábado en avisos a 10 comunidades autónomas

La borrasca Goretti continúa dejando este sábado inestabilidad en el norte peninsular

La nieve afecta a más de 60 vías casi todas de la red secundaria, 10 de ellas cerradas

SUMAR COMPROMÍS

El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo

ESPAÑA VENEZUELA

Miles de manifestantes denuncian en Santiago la "agresión" de Estados Unidos en Venezuela

El periodista Miguel Moreno se recupera en Gran Canaria junto a su familia tras liberación

DANA VALENCIA

Reproducen la inundación de la dana y abren la vía a una mejor respuesta ante emergencias

Salomé Pradas se somete el lunes a un careo por la dana con el exjefe de gabinete de Mazón

SUCESOS LOGROÑO

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

SUCESOS INCENDIO

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

ALTAMIRA VISITAS

La nueva generación que entra por primera vez a la cueva original de Altamira

Restos de piedra, caucho o cannabinoide: las alertas alimentarias más llamativas de 2025

La detección de fragmentos de piedra y metales en chocolate belga, de trozos de vidrio en vino francés, de restos de caucho en sopas o incluso de cannabinoides en productos de confitería son algunas de las alertas alimentarias más curiosas de la treintena que España activó en 2025. Juan Javier Ríos

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 18:00 HORAS

POLÍTICA

19:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS LIBERACIÓN CANARIA.- El partido político Liberación Canaria informa en rueda de prensa del desarrollo de su congreso, buscando alentar "el debate político y social que Canarias necesita en este momento tan complejo", a su entender Hotel NH Imperial Playa.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:30h.- Zaragoza.- MÚSICA JONDE.- El maestro británico Jonathan Nott dirige a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) en un concierto en el que interpretarán la Sinfonía nº5 de Shostakóvich, el Vals de Mefisto nº1 de Liszt y Metalepsis de Planells, obra ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical. Sala Mozart del Auditorio.

19:30h.- Oviedo.- PLACIDO DOMINGO.- Plácido Domingo ofrece una gala extraordinaria en Oviedo junto a Sabina Puértolas, Ismael Jordi, Oliver Díaz y la Orquesta Oviedo Filarmonía. Auditorio Príncipe Felipe.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra un acto de homenaje a las personas, empresas e instituciones que han dejado huella a lo largo de sus 50 ediciones. Teatro Cuyás.

